Tribes 3: Rivals è stato rivelato come un FPS a squadre con caratteristiche di gioco uniche

Prophecy Games, lo sviluppatore dietro l'attesissima serie Tribes, ha finalmente svelato il suo ultimo capitolo, Tribes 3: Rivals. Questo gioco di prossima uscita porta il genere competitivo degli sparatutto in prima persona a nuovi livelli con il suo gameplay basato su squadre, meccaniche di movimento frenetiche e guerre di classe.

In Tribes 3: Rivals, i giocatori si impegnano in intense battaglie per catturare la bandiera della squadra nemica mentre difendono la propria. Per aiutarli nella loro missione, i giocatori possono scegliere tra una varietà di classi – leggera, media e pesante – ciascuna dotata di abilità, vantaggi e dotazioni di armi uniche. Il sistema di movimento ad alta velocità del gioco ruota attorno all'uso innovativo del volo jetpack e dello "sci", consentendo ai giocatori di navigare nelle vaste mappe con velocità e agilità eccezionali.

Sebbene Tribes 3 attualmente supporti le partite 5v5, Prophecy Games sta attivamente valutando le dimensioni di altre modalità di gioco in base al feedback dei giocatori. Inoltre, gli sviluppatori hanno in programma di introdurre altre modalità di gioco, come le prove a tempo, e di includere veicoli nei futuri aggiornamenti. Inoltre, Tribes 3 offre ai giocatori la possibilità di creare partite personalizzate, modalità di gioco e persino progettare i propri contenuti con un approccio graduale.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita per Tribes 3: Rivals, i fan più entusiasti potranno partecipare a playtest limitati che si svolgeranno nei prossimi mesi. Le iscrizioni per questi playtest sono disponibili sul sito ufficiale del gioco. Il lancio di Tribes 3 è previsto su PC tramite piattaforme popolari come Steam ed Epic Games Store, con piani per il rilascio su console PlayStation e Xbox in un secondo momento.

In termini di prezzo, l'edizione base di Tribes 3 sarà disponibile per $ 19.95, con le edizioni premium che offriranno cosmetici aggiuntivi a un prezzo più alto. Prophecy Games rassicura i giocatori che le armi non richiederanno lo sblocco e che tutti gli oggetti non cosmetici saranno facilmente accessibili. Gli sviluppatori prevedono inoltre di offrire solo articoli cosmetici per gli acquisti in-game, insieme alla possibilità di un abbonamento stagionale.

Tribes 3: Rivals si basa sull'eredità del franchise Tribes, emerso per la prima volta nel 1998 e che ha ottenuto il plauso della critica nel corso degli anni. Prophecy Games, precedentemente parte di Hi-Rez Studios, è diventato uno studio indipendente all'inizio del 2020 per continuare lo sviluppo di Tribes ed esplorarne ulteriormente il potenziale.

FAQ:

D: Quali sono le caratteristiche uniche di Tribes 3: Rivals?

R: Tribes 3 offre un gameplay basato sul team, meccaniche di movimento frenetiche e una guerra basata su classi, combinando il volo con jetpack e lo "sci" per una maggiore mobilità.

D: I giocatori possono creare modalità di gioco e contenuti personalizzati?

R: Sì, Tribes 3 consente ai giocatori di creare partite personalizzate, modalità di gioco e contenuti generati dagli utenti.

D: Tribes 3 supporterà altre modalità di gioco e veicoli in futuro?

R: Sì, Prophecy Games prevede di introdurre modalità di gioco aggiuntive, come le prove a tempo, e di includere veicoli nei futuri aggiornamenti.

D: Quanto costerà Tribes 3 e quali oggetti potranno essere acquistati nel gioco?

R: L'edizione base di Tribes 3 costerà $ 19.95, mentre le edizioni premium offriranno cosmetici extra. Gli sviluppatori assicurano ai giocatori che lo sblocco delle armi non è necessario e che gli oggetti non cosmetici saranno facilmente accessibili. Gli acquisti in-game consisteranno principalmente in articoli cosmetici e potrebbe essere disponibile un abbonamento stagionale.

D: Quando uscirà Tribes 3?

R: La data di uscita di Tribes 3 non è stata ancora annunciata, ma nei prossimi mesi verranno condotti dei playtest limitati.

D: Su quali piattaforme sarà disponibile Tribes 3?

R: Tribes 3 verrà lanciato inizialmente su PC tramite Steam e Epic Games Store, con l'intenzione di rilasciarlo su PlayStation e Xbox in un secondo momento.

Fonte:

Articolo ispirato da: [IGN](ign.com)