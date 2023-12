Gli aeroporti di Houston stanno intraprendendo importanti progetti di espansione e ristrutturazione

Gli aeroporti di Houston stanno subendo uno sviluppo significativo per accogliere un numero crescente di viaggiatori. Sono in corso progetti sia a breve che a lungo termine, ciascuno con le proprie implicazioni per i passeggeri.

A breve termine, ci saranno chiusure notturne di parti della North Terminal Road presso l'aeroporto di Bush. Tali chiusure sono necessarie per facilitare la realizzazione di un ponte per l'impianto di smistamento bagagli. Una volta completato, questo nuovo sistema si estenderà su oltre un miglio e mezzo e avrà la capacità di elaborare 2,400 bagagli all'ora. Inoltre, come parte di questo progetto verrà costruito un ponte lungo 157 piedi. I viaggiatori dovrebbero aspettarsi deviazioni e possibili ritardi tra le 9:5 e le 8:XNUMX fino all'XNUMX dicembre. Si consiglia ai passeggeri con voli a tarda notte o al mattino presto di arrivare all'aeroporto presto per consentire queste interruzioni.

Per coloro che viaggiano verso i Terminal C, D o E, dovrebbe essere concesso più tempo per spostarsi all'interno dei lavori in corso. Le auto in avvicinamento all'aeroporto di Bush da Will Clayton Parkway verranno reindirizzate per entrare nell'aeroporto tramite JFK Boulevard. I passeggeri in partenza dal Terminal D dopo le 9:XNUMX potrebbero subire ritardi a causa dei lavori di costruzione.

Guardando al lungo termine, United Airlines ha recentemente annunciato un piano da 2.6 miliardi di dollari per la ristrutturazione e l'espansione del Terminal B. Questo progetto creerà 1,500 nuovi posti di lavoro per United a Houston, oltre a 4,000 posti di lavoro nell'edilizia. Il sindaco di Houston Sylvester Turner ha elogiato la collaborazione della compagnia aerea con la città, sottolineandone l'impatto positivo sull'economia locale e sulla connettività globale.

Il progetto United comporterà l'installazione di un nuovo sistema bagagli, la costruzione di un nuovo United Club e l'espansione della capacità dei gate dell'aeroporto Bush del 40%. Questi miglioramenti mirano ad accogliere un volume maggiore di viaggiatori durante le date di punta. Il completamento del progetto è previsto per il 2026, giusto in tempo per la Coppa del Mondo FIFA di quell'estate.

Questi sviluppi negli aeroporti di Houston testimoniano l'impegno della città nel migliorare le esperienze di viaggio e nel promuovere la crescita economica. Con la continua costruzione ed espansione, i passeggeri possono aspettarsi strutture migliorate e maggiore comodità negli anni a venire.