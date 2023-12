L'Assemblea Creativa riconosce le sfide e si impegna a migliorare

Creative Assembly, lo studio di gioco dietro titoli popolari come Total War: Warhammer 3 e Total War: Pharaoh, ha rilasciato delle scuse alla comunità dei giocatori. In un recente post sul blog, Roger Collum, vicepresidente di Creative Assembly, ha affrontato i passi falsi compiuti dall'azienda e ha espresso l'impegno a migliorare il rapporto con i giocatori.

Collum ha riconosciuto le difficoltà degli ultimi mesi e l’impatto che hanno avuto sulla comunità. Ha espresso una profonda comprensione della confusione, frustrazione e sfiducia provata dai giocatori e ha sottolineato che non è mai stata intenzione dello studio deludere il proprio pubblico. Creative Assembly è determinata a riconquistare la fiducia dei propri giocatori lavorando per una relazione più trasparente e coerente.

Per rispondere alle preoccupazioni sul DLC Total War: Warhammer 3, Creative Assembly si è impegnata a fornire contenuti aggiuntivi ai possessori del DLC Shadows of Change. I giocatori hanno espresso la loro insoddisfazione per il valore offerto dal DLC, spingendo lo studio a pianificare un aggiornamento significativo nel febbraio 2024, che verrà fornito ai giocatori gratuitamente. Il rilascio del DLC Thrones of Decay è stato posticipato ad aprile 2024 per garantire la piena trasparenza sui suoi contenuti prima che i preordini diventino disponibili.

Inoltre, Creative Assembly ha adottato misure per affrontare il problema di Total War: Pharaoh. In risposta all'abbassamento del prezzo del gioco, lo studio emetterà rimborsi parziali a tutti i clienti tramite i fondi del Portafoglio Steam. Le edizioni più costose di Pharaoh sono state rimosse dalla vendita, offrendo solo un'edizione per l'acquisto. Lo studio sta inoltre rivalutando il futuro di Total War: Pharaoh e considerando potenziali aggiornamenti e miglioramenti.

Collum ha concluso il post sul blog assicurando ai giocatori che Creative Assembly rimane impegnata nella serie Total War e nei suoi fan. Pur riconoscendo gli errori del passato, lo studio è determinato a imparare da loro e a offrire un'esperienza che porti gioia e soddisfazione ai giocatori.

Con queste iniziative e promesse, Creative Assembly sta cercando di ricostruire il suo rapporto con la comunità dei giocatori e riconquistare la fiducia dei suoi fedeli giocatori.