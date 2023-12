Il DLC di Total War Warhammer 3 affronta il contraccolpo, l'assemblaggio creativo si assume la responsabilità

In seguito al rilascio del recente DLC di Total War Warhammer 3, Shadow of Change, Creative Assembly ha ricevuto critiche dai fan dei giochi di strategia per quanto riguarda il prezzo elevato e il contenuto del DLC. In risposta, lo studio riconosce i propri errori e si assume la responsabilità delle questioni sollevate. Creative Assembly si è scusato con i suoi fan e ha promesso di fare ammenda.

In una dichiarazione, Roger Collum, vicepresidente di Creative Assembly, esprime il rammarico dello studio: “Sono stati alcuni mesi difficili e riconosciamo di aver commesso degli errori per quanto riguarda il nostro rapporto con tutti voi. È stata una conversazione costante internamente su come possiamo tornare su una base solida. Ciò che è chiaro è che non sarà facile e che richiederà tempo e impegno”.

Collum spiega inoltre che Shadows of Change "non è riuscito a soddisfare le aspettative su come dovrebbe essere un DLC". Di conseguenza, lo studio ha programmato un importante aggiornamento per il DLC nel febbraio 2024, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Total War Warhammer 3. Tuttavia, a causa della necessità di correggere gli errori del passato, il rilascio del DLC Thrones of Decay è stato ritardato fino ad aprile 2024. Creative Assembly vuole garantire che il prossimo DLC soddisfi le aspettative dei fan e fornisca i contenuti che meritano.

Oltre alle preoccupazioni relative ai DLC, i giocatori di Total War Pharaoh riceveranno un rimborso parziale, poiché alcune versioni del gioco sono state rimosse dalla vendita su Steam. Anche il prezzo del gioco è stato ridotto a $ 39.99 / £ 29.99 e i giocatori che hanno acquistato il gioco al prezzo precedente verranno rimborsati di conseguenza. Inoltre, le edizioni deluxe e Dynasty di Total War Pharaoh sono state interrotte, lasciando solo una versione disponibile per l'acquisto.

Collum conclude la dichiarazione ribadendo le scuse dello studio e riconoscendo che gli errori commessi sono una responsabilità collettiva. Creative Assembly assicura ai fan che stanno ascoltando e che si impegnano a correggere la situazione.

