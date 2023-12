Google presenta le frasi rapide per Pixel Buds Pro, semplificando le attività quotidiane

Google ha recentemente presentato Quick Phrases per Pixel Buds Pro, una funzionalità che consente agli utenti di eseguire varie attività senza dover pronunciare la frase familiare "Ehi, Google". Questo aggiornamento semplifica efficacemente l'esperienza dell'utente, rendendola più comoda ed efficiente.

Inizialmente, la gamma di funzioni che possono essere eseguite utilizzando Quick Phrases è piuttosto limitata. Gli utenti possono attualmente utilizzare Quick Phrases per rispondere o rifiutare le telefonate in arrivo semplicemente dicendo "Rispondi" o "Rifiuta". Tuttavia, Google ha assicurato agli utenti che sta lavorando attivamente per espandere le funzionalità di Quick Phrases sui Pixel Buds Pro, in modo simile a quanto già disponibile sugli smartphone Pixel.

Oltre alla funzionalità di chiamata, gli utenti possono anche posticipare gli allarmi con un semplice comando: "Snooze". Ciò consente un controllo continuo sulla routine mattutina ed elimina la necessità di prendere in mano il telefono o prendere altri dispositivi.

L'introduzione di Quick Phrases su Google Nest Hub Max è stata accolta con grande entusiasmo, offrendo agli utenti un modo più intuitivo e semplice per interagire con i propri dispositivi. Poiché questa funzionalità continua ad espandersi e perfezionarsi sui Pixel Buds Pro, diventa sempre più chiaro che diventerà una funzionalità indispensabile.

L'obiettivo di Google con Quick Phrases è migliorare l'esperienza complessiva dell'utente e rendere più comode le attività quotidiane. Eliminando la necessità di dire ripetutamente "Ehi Google", gli utenti possono semplificare le loro interazioni con i Pixel Buds Pro, risparmiando tempo e fatica.

Con gli sforzi continui per introdurre funzionalità aggiuntive di Quick Phrases su Pixel Buds Pro, Google sta dimostrando il proprio impegno nel migliorare continuamente la funzionalità e l'usabilità dei propri prodotti. Questo sviluppo testimonia l'impegno di Google nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi utenti.

Man mano che Quick Phrases diventa più affidabile su Pixel Buds Pro, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza ancora più fluida e intuitiva. Che si tratti di gestire telefonate, impostare sveglie o eseguire altre attività comuni, Quick Phrases si preannuncia come un punto di svolta nel semplificare le interazioni quotidiane con la tecnologia.