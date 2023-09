Roomba Combo j9+: una soluzione di pulizia 2 in 1

By

Roomba Combo j9+ di iRobot è un dispositivo di pulizia rivoluzionario che combina la potenza di un robot aspirapolvere e di uno spazzolone per fornire una soluzione di pulizia completa per la tua casa. Con il suo design elegante e le funzionalità avanzate, questo dispositivo porta la pulizia a un livello completamente nuovo.

Una delle caratteristiche più straordinarie di Roomba Combo j9+ è la sua capacità di passare facilmente dall'aspirazione allo straccio. Il cuscinetto per la pulizia, situato sul retro del dispositivo, può scorrere automaticamente sotto il fondo del robot quando è il momento di pulire. Ciò garantisce un processo di pulizia accurato ed efficiente, senza alcun intervento manuale.

In termini di aspirazione, Roomba Combo j9+ è dotato della tecnologia di pulizia avanzata di iRobot. Utilizza una combinazione di potenza di aspirazione e doppie spazzole in gomma multisuperficie per catturare efficacemente sporco, polvere e detriti dai pavimenti. Grazie al suo sistema di mappatura e navigazione intelligente, il dispositivo può anche aggirare mobili e altri ostacoli, garantendo che ogni angolo della casa sia pulito.

Quando si tratta di pulire, Roomba Combo j9+ utilizza la tecnologia di spruzzatura a getto di precisione per fornire la giusta quantità di acqua e soluzione detergente ai pavimenti. Ciò garantisce che i pavimenti duri siano puliti a fondo senza essere eccessivamente saturi. Il panno è dotato di un serbatoio integrato per la soluzione detergente, che ne facilita il riempimento secondo necessità.

Roomba Combo j9+ è inoltre dotato di funzionalità avanzate come compatibilità con il controllo vocale, integrazione intelligente delle app e smaltimento automatico dello sporco. Queste funzionalità semplificano il controllo e la pianificazione delle sessioni di pulizia, anche quando non sei a casa.

In conclusione, Roomba Combo j9+ rappresenta una svolta nel mondo della pulizia domestica. Con il suo design innovativo e le funzionalità avanzate, questo dispositivo di pulizia 2 in 1 offre una soluzione comoda ed efficiente per mantenere puliti i pavimenti. Dì addio al fastidio di passare manualmente l'aspirapolvere e lo straccio e lascia che Roomba Combo j9+ si prenda cura di tutte le tue esigenze di pulizia.

