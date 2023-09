I cinque furti più redditizi di tutti i tempi in GTA Online

Il denaro è fondamentale in Grand Theft Auto (GTA) Online e le rapine sono uno dei modi più rapidi e redditizi per guadagnare milioni. In questo articolo esploreremo le cinque rapine più redditizie in GTA Online:

5) Il problema Bogdan: questo colpo fa parte degli atti del Colpo dell'apocalisse e richiede da due a quattro giocatori. Una squadra deve infiltrarsi in un sottomarino, mentre l'altra fornisce copertura utilizzando il Mammoth Avenger di GTA Online. La vincita per The Bogdan Problem è di circa $ 1,425,000 a difficoltà Normale.

4) The Pacific Standard Job: questo classico scenario di rapina in banca è stato introdotto nel 2015. Richiede quattro giocatori e prevede situazioni ad alto rischio e battaglie con squadre di rapinatori rivali. Il compenso per The Pacific Standard Job è di $ 750,000 in difficoltà Facile, $ 1,500,000 in modalità Normale e $ 1,875,000 in difficoltà Difficile.

3) Lo scenario dell'apocalisse: essendo uno degli atti di Il colpo dell'apocalisse, questo colpo può essere completato da due a quattro giocatori. Sebbene sia lungo, offre una vincita di $ 1,800,000 a difficoltà Normale e $ 2,250,000 a difficoltà Difficile.

2) Il colpo al Diamond Casino: questo colpo, aggiunto alla fine del 2019, richiede ai giocatori di allestire una sala giochi. Offre tre approcci: silenzioso e subdolo, grande truffa o aggressivo. La vincita più alta, pari a $ 3,619,000, può essere ottenuta saccheggiando diamanti in difficoltà Difficile.

1) Il colpo a Cayo Perico: a differenza degli altri, questo colpo può essere giocato da soli. Si svolge sull'isola di Cayo Perico e richiede un attico del Diamond Casino e il sottomarino Kosatka. La vincita principale dipende dall'obiettivo, con la Statua della Pantera che offre $ 4,089,152 a difficoltà Difficile.

Queste rapine offrono ai giocatori opportunità lucrative per accumulare ricchezza in GTA Online. Fonte: conoscenza ed esperienza di gioco.