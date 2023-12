Ricordando l'eredità di David Correll

6 dicembre 2023 – Toms River saluta una vera icona come P. David Correll, noto come la "Voce degli indiani", scomparso sabato scorso. L'impatto di Correll sulla comunità, in particolare alla High School South, non può essere sopravvalutato. Come educatore, motivatore e amico, ha avuto una profonda influenza sulla vita di innumerevoli studenti.

I 43 anni di carriera di Correll al South sono stati caratterizzati dal suo costante impegno nei confronti della storia e della conservazione delle tradizioni. I suoi sforzi hanno contribuito a stabilire usanze durature come la Senior Week, la Victory Bell e il Most Loyal Fan Award.

Il sovrintendente Mike Citta ha ricordato il significato di Correll, esprimendo come il defunto educatore fosse la vera rappresentazione della scuola. “Anche come preside, mi sono affidato al signor Correll. Era la voce, il volto e lo spirito del Sud. Il suo impatto andò oltre la classe, influenzando positivamente una moltitudine di studenti e individui. Mi considero fortunato di essere stato uno di loro. Ci mancherà profondamente”.

L'eredità di Correll si estende ben oltre i confini della scuola. Nell'estate del 2021, Amanda Fear e Joanna Sabato Eisman hanno scritto un commovente tributo per onorare il suo contributo allo spirito indiano. Questo pezzo sincero è servito come testimonianza dell'amore e dell'ammirazione che molti avevano per Correll. È un bellissimo promemoria dell’importanza di esprimere il nostro apprezzamento per gli altri mentre sono ancora con noi.

In un mondo digitale, l'impatto degli insegnamenti di Correll è andato oltre le mura della scuola. Esisteva già una pagina Facebook dedicata alla condivisione di storie e ricordi su di lui, che mostrava il profondo impatto che aveva sulla vita di coloro che incontrava.

È difficile incapsulare il profondo effetto che David Correll ha avuto su Toms River, in particolare sulla High School South. Non era solo una voce; era un educatore, un mentore e un amico. Anche se la sua assenza lascia un vuoto nella comunità, la sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future. Correll sarà ricordato per sempre per la sua passione, impegno e dedizione incrollabile agli studenti che ha servito.