Xbox Digital Broadcast ritorna al Tokyo Game Show 2023

L'attesissimo Xbox Digital Broadcast tornerà al Tokyo Game Show il 21 settembre. Questo evento annuale funge da piattaforma per Xbox e Bethesda Softworks per fornire aggiornamenti sui loro giochi e mostrare una vasta collezione di titoli di creatori in Giappone e in tutta l'Asia.

Inoltre, Xbox annuncerà nuove aggiunte alla propria libreria Xbox Game Pass in continua espansione, che offre una vasta gamma di contenuti da team di tutta l'Asia. Questa notizia entusiasmerà sicuramente i fan desiderosi di scoprire nuove esperienze di gioco.

La trasmissione sarà disponibile per gli spettatori sul canale YouTube ufficiale del Tokyo Game Show, nonché su alcuni canali social Xbox. Sarà presentato in varie lingue tra cui giapponese, inglese, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale, malese, tailandese, vietnamita, indonesiano, francese, tedesco e spagnolo castigliano. Inoltre, la trasmissione includerà la lingua dei segni giapponese (JSL), la lingua dei segni australiana (AusLan) e descrizioni audio sia in giapponese che in inglese.

Xbox ha prestato molta attenzione anche alla progettazione delle immagini per il Tokyo Game Show di quest'anno. Le immagini combinano l'iconografia Xbox e quella giapponese, con Xbox Nexus, console Xbox Series X, Maneki-neko (gatto che fa cenno), il Monte Fuji, fiori del cosmo e una lanterna giapponese. L'introduzione del Maneki-neko, simbolo di buon auspicio, mira a portare fortuna a tutti i giocatori che partecipano all'evento.

Come regalo speciale per i fan giapponesi che parteciperanno all'evento fisico presso la Makuhari Messe, Xbox offre un'opportunità esclusiva. Phil Spencer e Sarah Bond terranno una sessione dal vivo e i fan potranno richiedere biglietti gratuiti tramite il sito web di IGN Japan o l'account Twitter.

Il Tokyo Game Show 2023 promette di essere una celebrazione degli straordinari giochi sviluppati per la piattaforma Xbox. I giocatori provenienti dal Giappone, dall'Asia e da tutto il mondo attendono con impazienza l'evento, che presenterà gli ultimi aggiornamenti e gli entusiasmanti annunci. Per maggiori informazioni su programma e dettagli, visita il sito ufficiale del Tokyo Game Show.

Titolo: Xbox Digital Broadcast ritorna al Tokyo Game Show 2023

Fonte: Notizie Xbox

Definizioni:

– Tokyo Game Show: una convention annuale di videogiochi tenutasi a Tokyo, in Giappone.

– Xbox Game Pass: un servizio in abbonamento che garantisce l'accesso a una libreria di giochi per console Xbox e PC.

– Bethesda Softworks: un editore di videogiochi noto per titoli popolari come The Elder Scrolls e Fallout.

– Maneki-neko: conosciuto anche come il gatto che fa cenno, è una comune statuetta giapponese che si ritiene porti fortuna e fortuna.

– Makuhari Messe: un centro congressi a Chiba, in Giappone, dove si svolge il Tokyo Game Show.

– IGN Japan: la divisione giapponese del popolare sito web di videogiochi, IGN.