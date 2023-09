Toikido collabora con Chuck E Cheese per l'esperienza Piñata Smashlings

By

Toikido, una società di intrattenimento con sede a Londra specializzata in design digitale e giocattoli, ha annunciato una partnership con Chuck E Cheese, il principale centro di intrattenimento per famiglie al mondo. La collaborazione mira a fornire ai giovani fan un'esperienza coinvolgente di Piñata Smashlings sia nel gioco che nei negozi fisici Chuck E Cheese.

La campagna, che durerà tre mesi a partire da ottobre, si svolgerà nelle sedi Chuck E Cheese partecipanti negli Stati Uniti e in Canada. Durante tutta la promozione si terranno eventi speciali, inclusi fine settimana dedicati alla degustazione dei prodotti e un'opportunità per i fan di progettare il proprio personaggio di Piñata Smashlings.

Il gioco Piñata Smashlings Roblox, sviluppato da Toikido e Supersocial, presenterà l'integrazione degli amati personaggi di Chuck E Cheese, segnando la loro prima integrazione IP ufficiale su Roblox. La collaborazione tra le due aziende mira a fornire esperienze innovative e divertenti per i bambini e le loro famiglie, sia in-game che in-store.

Melissa Mcleanas, VP of Global Licensing, Media and Branded Entertainment Development di Chuck E Cheese, ha espresso entusiasmo per la partnership con Toikido, affermando che la loro attenzione ad operare alla "velocità della cultura" si allinea perfettamente con la visione di Chuck E Cheese di espandere la loro iconica IP e caratteri.

La partnership tra Toikido e Chuck E Cheese non solo consentirà ai giocatori del gioco Piñata Smashlings Roblox di interagire con i personaggi di Chuck E Cheese digitalmente, ma anche nella loro prima apparizione nel metaverso. Faranno parte della collaborazione anche attività fisiche in negozio, segnaletica digitale e premi.

Chuck E Cheese trasformerà sei dei loro famosi personaggi in personaggi Smashlings, che i giocatori potranno collezionare per sbloccare un'area dedicata al marchio Chuck E Cheese all'interno del gioco. Inoltre, si terrà un concorso "Crea la tua Piñata Smashlings", con lo Smashling del vincitore del primo premio incluso nel gioco affinché i giocatori di tutto il mondo possano collezionarlo.

Gli ospiti di un centro divertimenti Chuck E Cheese a Los Angeles avranno l'opportunità di incontrare il fenomeno dei social media Sean Does Magic, che si è recentemente unito al mondo di Piñata Smashlings con il suo personaggio di Smashlings.

Nel complesso, la partnership tra Toikido e Chuck E Cheese mira a fornire un'esperienza unica e indimenticabile per bambini e famiglie, sia digitalmente che in negozio, attraverso la campagna Piñata Smashlings.

