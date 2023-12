IA generativa: rivoluzionare il futuro delle applicazioni

Le aziende di intelligenza artificiale generativa stanno facendo passi da gigante nell’ottenimento di finanziamenti per sostenere le loro ambizioni sia nel settore commerciale che in quello open source. Tra queste società c’è See Together, una startup focalizzata sullo sviluppo di intelligenza artificiale generativa open source e di infrastrutture di modelli di intelligenza artificiale. Recentemente, See Together ha annunciato di aver chiuso un notevole round di finanziamento di serie A da 102.5 milioni di dollari. Questo finanziamento, guidato da Kleiner Perkins con la partecipazione di Nvidia ed Emergence Capital, segna una pietra miliare significativa per l'azienda. Il capitale verrà utilizzato per espandere la piattaforma cloud di See Together, consentendo agli sviluppatori di basarsi su modelli di intelligenza artificiale aperti e personalizzati.

Vipul Ved Prakash, co-fondatore e CEO di See Together, sottolinea la crescente domanda di strategie di intelligenza artificiale generativa che non siano legate a un unico fornitore. In un recente post sul blog, Prakash ha affermato: “Crediamo che l’intelligenza artificiale generativa sia una tecnologia di piattaforma, un nuovo sistema operativo per le applicazioni e avrà un impatto a lungo termine sulla società umana”. Con il rilascio regolare di potenti modelli generativi, la base AI open source fornisce una solida base per lo sviluppo di queste applicazioni. Prakash sottolinea l’importanza della scelta e delle opzioni nel futuro ecosistema dell’intelligenza artificiale, sottolineando la coesistenza di modelli proprietari e aperti.

La piattaforma cloud di See Together mira a consentire alle organizzazioni di incorporare l'intelligenza artificiale nelle proprie applicazioni offrendo elaborazione scalabile a prezzi più convenienti rispetto ai fornitori dominanti come Google Cloud, AWS e Azure. Ottimizzando lo stack e impiegando tecniche avanzate di virtualizzazione, pianificazione e ottimizzazione dei modelli, See Together ottiene sostanziali riduzioni dei costi nei carichi di lavoro di inferenza interattiva su modelli di grandi dimensioni.

Inoltre, See Together gestisce un'infrastruttura cloud che comprende data center negli Stati Uniti e nell'UE, al servizio di clienti come NexusFlow, Voyage AI e Cartesia. Inoltre, l'azienda fornisce Custom Models, un'offerta di consulenza che consente ai clienti di portare i propri dati e collaborare con il team di See Together per progettare, costruire e testare modelli.

Oltre ai servizi cloud, See Together è impegnata nella ricerca sull'intelligenza artificiale open source. L'azienda ha contribuito a diversi progetti, incluso lo sviluppo di modelli di chat e modelli di generazione di testo. Queste iniziative dimostrano l'impegno di See Together nel progresso nel campo dell'intelligenza artificiale generativa.

Mentre l’intelligenza artificiale generativa continua ad evolversi, il panorama degli investimenti rivela il potenziale del settore. Secondo IDC, si prevede che gli investimenti nell’intelligenza artificiale generativa raggiungeranno i 143 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita sostanziale rispetto ai 16 miliardi di dollari di quest’anno. Sebbene le aziende di intelligenza artificiale generativa stiano attirando una parte significativa degli investimenti in capitale di rischio, è importante riconoscere le sfide in questo campo. Ad esempio, Stability AI, un tempo attore di spicco nell’intelligenza artificiale generativa, sta ora valutando una vendita a causa di difficoltà finanziarie e mancanza di redditività.

Nonostante le sfide, l’intelligenza artificiale generativa mantiene un’enorme promessa nel plasmare il futuro delle applicazioni. Il recente round di finanziamento di See Together evidenzia l'entusiasmo che circonda questa tecnologia e i loro sforzi nell'open source e nei servizi di consulenza consolidano ulteriormente la loro posizione nel mercato.

