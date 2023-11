I monitor da gioco convenienti di Titan Army: una svolta per i giocatori competitivi

By

Cerchi un monitor da gioco economico che non comprometta le prestazioni? Titan Army, il produttore cinese di monitor, ha preso d'assalto il mondo dei giochi con i suoi monitor altamente competitivi con un prezzo inferiore a $ 300. Precedentemente disponibile solo tramite punti vendita come AliExpress, Titan Army si è ufficialmente fatto strada nel mercato statunitense, offrendo i propri prodotti su Amazon, il che aumenta significativamente la disponibilità per i giocatori americani.

Sebbene ci siano segnalazioni di tre monitor eccezionali di Titan Army, abbiamo scoperto due di questi display su Amazon che si distinguono davvero. Immergiamoci nei dettagli di questi straordinari monitor da gioco:

Il Titan Army N32SQ Plus è dotato di un pannello VA da 32 pollici con una risoluzione di 1440p e un'impressionante frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Progettato pensando ai giocatori, vanta una gamma di colori DCI-P95 del 3% e supporta FreeSync Premium (compatibile anche con G-Sync). Al prezzo competitivo di $ 299, questo monitor offre anche un coupon che ne riduce ulteriormente il costo.

Per coloro che cercano un pannello più grande, il Titan Army P27A2R potrebbe essere la scelta perfetta. Viene fornito con un pannello IPS da 27 pollici, che offre anche una risoluzione 1440p e una frequenza di aggiornamento più elevata di 180 Hz. Dotato di copertura DCI-P95 al 3%, compatibilità FreeSync esplicita e G-Sync, questo monitor offre prestazioni eccezionali. Come la sua controparte, ha un prezzo di $ 299, con un coupon aggiuntivo disponibile per un periodo limitato.

Entrambi questi monitor hanno guadagnato popolarità all'interno della comunità dei videogiochi e si stanno vendendo rapidamente. Per assicurarti uno di questi impressionanti display, ti consigliamo di sfruttare l'attuale coupon da $ 40 e di effettuare l'acquisto tempestivamente.

FAQ:

D: I monitor Titan Army sono affidabili?

R: I monitor di Titan Army hanno ricevuto feedback positivi dai giocatori, che ne indicano l'affidabilità e le prestazioni pubblicizzate. Tuttavia, se preferisci un marchio più affermato come LG o Samsung, spesso forniscono un migliore supporto in garanzia e garanzia di qualità.

D: Esistono opzioni alternative ai monitor Titan Army?

R: Se desideri alternative di marchi rinomati, LG e Samsung offrono opzioni competitive che competono con le offerte di Titan Army. Ad esempio, il Samsung Odyssey G32A, al prezzo di 219 dollari, è sul mercato da circa un anno. L'LG 32GN63T-B, al prezzo di $ 278, offre specifiche simili come dimensioni da 32 pollici, risoluzione 1440p, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, HDR10 e certificazione compatibile con G-Sync. Sono disponibili anche display più piccoli da 27 pollici.

