Un nuovo design di robot ispirato alle lumache potrebbe aiutare a combattere le microplastiche negli oceani

Le microplastiche rappresentano una minaccia significativa per i nostri oceani e trovare soluzioni efficaci per affrontare questo problema è fondamentale. Nella battaglia in corso contro le microplastiche, i ricercatori della Cornell University hanno sviluppato un robot dal design unico ispirato alla lumaca hawaiana.

La lumaca hawaiana, una creatura acquatica comunemente presente, usa il movimento ondulatorio del piede per creare un flusso sulla superficie dell'acqua e catturare le particelle di cibo galleggianti. Prendendo ispirazione da questo meccanismo naturale, gli scienziati hanno creato un prototipo utilizzando una stampante 3D. Hanno costruito un foglio flessibile, simile a un tappeto, che ondeggia quando alimentato da una struttura elicoidale rotante sottostante.

Il movimento ondulatorio risultante crea un sistema di pompaggio di fluidi a cielo aperto in grado di aspirare acqua e particelle. Questo design innovativo ha il potenziale per raccogliere microplastiche nell’oceano o sulla superficie dell’acqua, in modo simile a come la lumaca raccoglie le particelle di cibo.

Rispetto a un sistema chiuso con pompa chiusa, i ricercatori hanno scoperto che il sistema all’aperto era più efficiente. Inoltre, il design ispirato alle lumache ha il vantaggio di catturare particelle che potrebbero essere troppo piccole per gli attuali dispositivi di raccolta della plastica come reti a strascico o nastri trasportatori.

Sebbene l’attuale prototipo debba essere ampliato per l’uso pratico in contesti del mondo reale, rimane promettente come sviluppo promettente nella lotta contro le microplastiche oceaniche. I ricercatori sperano che questo progetto di robot basato sulle lumache possa contribuire al crescente arsenale di strumenti volti ad affrontare questo urgente problema ambientale.

Comprendere l’impatto delle microplastiche sugli ecosistemi oceanici e sulla salute umana è una sfida continua. Tuttavia, soluzioni innovative come il design di questo robot offrono la speranza per un futuro più pulito e più sano per i nostri oceani.