Titolo: Un robot ispirato alle lumache mostra un potenziale promettente nella lotta alle microplastiche

Riepilogo: Gli scienziati della Cornell University hanno sviluppato un prototipo di robot ispirato alla lumaca hawaiana per combattere il crescente problema delle microplastiche nell'oceano. Il robot, che utilizza il movimento ondulatorio del piede per creare un movimento ondulatorio, dimostra un metodo più efficiente per raccogliere le microplastiche rispetto agli attuali dispositivi di raccolta della plastica. Sebbene il prototipo richieda ulteriori dimensioni, questo design innovativo offre la speranza di affrontare il problema pervasivo delle microplastiche nei nostri oceani.

Le microplastiche rappresentano una minaccia significativa per gli ecosistemi oceanici e la salute umana, il cui impatto è ancora in gran parte sconosciuto. Tuttavia, l’urgente preoccupazione che circonda la loro presenza ha spinto a esplorare varie soluzioni. Con uno sviluppo entusiasmante, i ricercatori della Cornell University si sono rivolti alla natura per trarre ispirazione nella lotta contro le microplastiche.

Il team della Cornell University si è ispirato alla lumaca hawaiana, una comune creatura d'acquario nota per la sua capacità di raccogliere particelle di cibo nell'interfaccia acqua-aria. Hanno utilizzato una stampante 3D per creare un foglio flessibile simile a un tappeto che imita il movimento ondulatorio della lumaca, guidato da una struttura elicoidale rotante situata sotto di essa. Questo movimento ondulatorio crea un sistema di pompaggio dei fluidi all'aperto, che aspira efficacemente acqua e particelle.

Il professor Sunghwan “Sunny” Jung del dipartimento di ingegneria biologica e ambientale della Cornell University ha dichiarato: “Siamo stati ispirati dal modo in cui questa lumaca raccoglie le particelle di cibo nell’interfaccia [acqua e aria] per progettare un dispositivo in grado di raccogliere microplastiche nell’oceano o in superficie. la superficie di un corpo idrico."

Utilizzando l’analisi computazionale, i ricercatori hanno determinato che questo sistema a cielo aperto supera le prestazioni di un sistema chiuso basato su pompe comunemente utilizzato per la raccolta della plastica. Il design ispirato alle lumache mostra anche il potenziale nel catturare particelle troppo piccole per i metodi di raccolta della plastica esistenti come reti a strascico o nastri trasportatori.

Sebbene il prototipo richieda ulteriore sviluppo e ridimensionamento per l’applicazione nel mondo reale, questo robot innovativo offre uno sguardo incoraggiante sulla lotta contro le microplastiche oceaniche. Mentre scienziati e ambientalisti si sforzano di comprendere meglio e mitigare l’impatto delle microplastiche, questa tecnologia ispirata alle lumache può fornire uno strumento efficace per preservare i nostri preziosi ecosistemi marini.