Accelerating Times Media Group si espande nel sud della California con l'acquisizione di Acorn Newspapers

Times Media Group (TMG) ha annunciato la sua espansione nel sud della California con l'acquisizione di Acorn Newspapers, un marchio di notizie molto rispettato che serve oltre 340,000 lettori nella parte occidentale di Los Angeles e nelle contee orientali di Ventura. L'accordo include l'acquisizione di cinque settimanali, tra cui Acorn of Agoura Hills, Moorpark Acorn, Simi Valley Acorn, Camarillo Acorn e Thousand Oaks Acorn, oltre a numerose pubblicazioni complementari e siti Web associati.

Il fondatore e presidente di TMG Steve Strickbine ha espresso il suo entusiasmo per l'acquisizione, affermando: "Questo è un grande giorno sia per Times Media Group che per Acorn Newspapers". Ha elogiato il lavoro di Jim e Lisa Rule, la coppia che ha trasformato Acorn Newspapers in un marchio di notizie di fiducia noto per la sua copertura eccezionale e il valore per gli inserzionisti.

L'acquisizione di Acorn Newspapers è in linea con l'impegno di TMG nel fornire alle comunità notizie e informazioni locali accurate e veritiere. Questa mossa rafforza ulteriormente la presenza di TMG nel sud della California, poiché Acorn Newspapers si unisce alle altre proprietà di notizie della comunità di TMG nella regione, tra cui Pasadena Weekly, LA Downtown News, The Argonaut in Santa Monica, Ventura County Reporter e Picket Fence Media recentemente acquisito.

Jim e Lisa Rule, gli attuali proprietari di Acorn Newspapers, hanno espresso la loro fiducia nella leadership di TMG. In una dichiarazione congiunta, hanno affermato: "Sebbene passare il testimone non sia mai facile, siamo fiduciosi nel brillante futuro di Acorn Newspapers sotto la guida di Steve Strickbine". Hanno espresso orgoglio di aver coltivato le pubblicazioni e di aver affidato la loro eredità a TMG, una società che condivide la loro passione per il giornalismo iperlocale e i profondi legami con la comunità.

Le pubblicazioni continueranno a operare dai loro attuali uffici ad Agoura Hills e Camarillo. Strickbine ha espresso il suo impegno a sostenere il giornalismo di alta qualità e l'integrità per cui sono noti gli Acorn Newspapers, affermando: "Sono onorato che abbiano scelto Times Media Group come successore per portare avanti quel manto".

Times Media Group, fondato da Steve Strickbine nel 1997, possiede e gestisce più di 40 pubblicazioni in Arizona e nel sud della California. Il portafoglio di TMG comprende oltre 25 giornali comunitari settimanali e siti Web associati, nonché AZ Integrated Media, una società di distribuzione multimediale e di editoria personalizzata.

Fonte: questo articolo è basato sull'articolo originale di Times Media Group