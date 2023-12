Tim Hortons aprirà la prima sede nel nord del Texas a Coppell

Tim Hortons, la famosa catena canadese di caffè e ciambelle, è pronta ad aprire la sua prima sede nel nord del Texas a Coppell, secondo recenti documenti. La costruzione del nuovo negozio Tim Hortons dovrebbe iniziare a marzo, con un costo stimato di 900,000 dollari per il ristorante a servizio rapido.

I ristoratori e fratelli Ali ed Emad Lakhany con sede a Houston, che in precedenza avevano aperto la prima sede di Tim Hortons appena fuori Houston nel 2022, stanno guidando il debutto nel nord del Texas. Emad Lakhany, Chief Development Officer di CSM Group, ha espresso entusiasmo per l'apertura della sede di Coppell nel secondo trimestre del 2024, sottolineando come Coppell si allinei perfettamente ai valori di Tim Hortons.

Lakhany ha dichiarato: "Coppell occupa un posto speciale nel mio viaggio all'interno dell'area DFW e sono stato un fan della comunità sin dall'inizio dei nostri piani di espansione". Ha sottolineato la compatibilità demografica tra Coppell e Tim Hortons, sottolineando l'impegno della catena nel fornire prodotti di qualità a un prezzo orientato al valore.

Il sito strategicamente selezionato per la sede di Tim Hortons a Coppell offre facciata e visibilità sull'autostrada, aumentando ulteriormente il potenziale del suo successo. Situato al 440 North State Highway 121, il nuovo negozio mira ad attrarre sia i pendolari che i residenti locali.

Ryan Ferranti, responsabile dello sviluppo aziendale di Tim Hortons, ha rivelato che la società ha piani per più unità a Dallas. Mentre sono in corso trattative e autorizzazioni per future sedi nell'area di Dallas-Fort Worth, i siti specifici non sono ancora stati resi noti.

Tim Hortons è rinomato per le sue ciambelle glassate e immerse a mano, nonché per il suo caffè. La catena offre anche una varietà di bevande, panini per la colazione preparati su ordinazione e altro ancora. Con il successo dell'espansione della sua presenza in Texas, inclusa la sua prima sede a Katy, e i piani per gli affiliati ad Austin, Tim Hortons continua a rafforzare la sua posizione nello stato. L'imminente apertura a Coppell testimonia l'impegno della catena nel portare le sue offerte popolari alle comunità di tutto il Texas settentrionale.