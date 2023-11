Il CEO di Apple Tim Cook offre approfondimenti sugli sforzi di intelligenza artificiale generativa

Apple, nota per la sua innovazione nella tecnologia e nei prodotti, deve ancora rilasciare un prodotto di intelligenza artificiale generativa per competere con giganti del settore come ChatGPT e Google Bard. Tuttavia, il CEO di Apple, Tim Cook, ha fornito spunti interessanti durante la recente conferenza sugli utili, facendo luce sull’approccio dell’azienda all’intelligenza artificiale generativa.

Cook ha sottolineato che l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico sono tecnologie fondamentali che svolgono un ruolo fondamentale praticamente in ogni prodotto Apple. Ha citato esempi di funzionalità IA già incorporate nelle loro offerte, come il rilevamento degli urti, il rilevamento delle cadute e la funzionalità ECG nell’Apple Watch. Questi sforzi dimostrano l’impegno di Apple nello sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza degli utenti e migliorare le funzionalità dei prodotti.

Gli analisti hanno notato che i commenti di Cook riguardo alla strategia di intelligenza artificiale di Apple rimangono coerenti in più chiamate sugli utili. Sebbene la ripetizione sia comune tra i CEO per rafforzare i loro messaggi chiave, lascia anche spazio a speculazioni sui piani futuri di Apple.

Sebbene Apple non abbia confermato ufficialmente lo sviluppo di un modello linguistico di grandi dimensioni "Apple GPT", simile al ChatGPT di OpenAI, il giornalista Apple di Bloomberg Mark Gurman ha riferito di tali sviluppi in corso. Cook non ha né confermato né smentito l'esistenza di questo prodotto, poiché Apple tradizionalmente mantiene il segreto sugli sforzi futuri. Tuttavia, ha espresso l'impegno dell'azienda a investire in modo responsabile nell'intelligenza artificiale generativa e ha accennato ai prossimi progressi.

Durante la chiamata, Cook ha utilizzato una formulazione leggermente diversa per descrivere l’impegno di Apple verso gli investimenti generativi nell’intelligenza artificiale. In agosto aveva parlato di “investimenti” senza approfondire ulteriormente. Nella recente chiamata, tuttavia, Cook ha aggiornato l’affermazione con “investire un bel po’”. Questo piccolo aggiustamento suggerisce che Apple sta stanziando risorse significative per sviluppare capacità di intelligenza artificiale generativa, alimentando l’anticipazione per le future innovazioni di prodotto.

L’incursione di Apple nell’intelligenza artificiale generativa rappresenta una grande promessa sia per l’azienda che per i consumatori. Mentre altri giganti della tecnologia, come Microsoft, continuano a fare passi da gigante nell’integrazione dell’intelligenza artificiale, diventa sempre più cruciale per Apple dare priorità e sfruttare queste tecnologie per mantenere il proprio vantaggio competitivo.

