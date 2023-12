Netflix aggiunge i titoli "Grand Theft Auto" alla libreria di giochi mobile

Mercoledì Netflix ha fatto un annuncio entusiasmante, rivelando che aggiungerà tre famosi titoli "Grand Theft Auto" alla sua libreria di giochi mobile. I giochi, parte di “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition” di Rockstar Games, saranno disponibili per gli abbonati a partire dal prossimo mese.

L'inclusione della serie "Grand Theft Auto" è una mossa significativa per Netflix, poiché questo franchise è stato una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi. Con oltre 405 milioni di unità spedite in tutto il mondo, "Grand Theft Auto" ha catturato l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo.

Questa nuova versione conterrà tre titoli: “Grand Theft Auto III – The Definitive Edition”, “Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition” e “Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition”. Gli abbonati potranno divertirsi con questi giochi sull'App Store di Apple, su Google Play e all'interno dell'app mobile Netflix stessa. È interessante notare che, a differenza della maggior parte dei giochi presenti nella libreria Netflix, gli abbonati non avranno bisogno di un controller per giocare a questi giochi per dispositivi mobili.

Anche se resta da vedere se l'aggiunta dei titoli "Grand Theft Auto" porterà ad un aumento della crescita degli abbonati per Netflix, vale la pena notare che il gigante dello streaming si è già tuffato con successo nel settore dei giochi in passato. All'inizio di quest'anno, Netflix ha pubblicato "Sonic Prime Dash", basato sul franchise più venduto di Sega, "Sonic the Hedgehog".

Non è chiaro se la piattaforma mobile possa limitare il gameplay per queste nuove versioni, ma Netflix ha espresso sforzi per espandersi su dispositivi con schermo più grande. L'azienda ha iniziato a testare i giochi sugli schermi TV, richiedendo ai giocatori di utilizzare i propri telefoni come controller.

Nel complesso, l'ingresso di Netflix nel settore dei giochi continua ad evolversi. Sebbene possano esserci sfide e incertezze iniziali, la società rimane ottimista riguardo al valore a lungo termine dei giochi come parte delle sue offerte di intrattenimento.

FAQ

1. Avrò bisogno di un controller per giocare ai giochi “Grand Theft Auto” su Netflix?

No, per queste versioni mobili, gli abbonati non avranno bisogno di un controller per giocare.

2. I titoli “Grand Theft Auto” sono disponibili su tutte le piattaforme mobili?

Sì, i giochi saranno disponibili sull'App Store di Apple, su Google Play e nell'app mobile Netflix.

3. Posso giocare su un dispositivo con schermo più grande?

Netflix ha iniziato a testare i giochi su dispositivi con schermo più grande, consentendo ai giocatori di utilizzare i propri telefoni come controller quando giocano sulla TV.

4. L'aggiunta dei titoli "Grand Theft Auto" attirerà nuovi abbonati Netflix?

Sebbene non sia chiaro se i rilasci porteranno a un aumento di nuovi abbonati, Netflix spera che l’inclusione di popolari franchise di giochi abbia risonanza con gli abbonati esistenti e potenziali.