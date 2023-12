Netflix offrirà la trilogia di Grand Theft Auto agli abbonati

Gli abbonati Netflix potranno presto godersi l'iconica trilogia di Grand Theft Auto senza alcun costo aggiuntivo. A partire dal 14 dicembre 2023, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sarà disponibile per gli abbonati Netflix tramite l'Apple App Store, Google Play Store e l'app mobile Netflix sui dispositivi compatibili.

I fan della serie che non vedono l'ora di tuffarsi nell'azione di Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition e Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition possono preregistrarsi oggi stesso, assicurandosi che siano pronti a giocare non appena i giochi saranno disponibili.

Anche se il lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ha incontrato difficoltà iniziali, gli sviluppatori si sono impegnati ad affrontare tempestivamente i problemi. Sono stati rilasciati diversi aggiornamenti per risolvere bug, migliorare le trame e migliorare le prestazioni generali.

In una recente recensione di IGN, la trilogia è stata descritta come una raccolta di “classici di tutti i tempi”, anche se con alcuni difetti nel processo di rimasterizzazione. Nonostante i difetti, i giochi rimangono un piacere sia per i fan che per i nuovi arrivati.

Oltre all'arrivo della trilogia di Grand Theft Auto, dicembre porterà ancora più entusiasmo per i fan, poiché Netflix prevede di pubblicare il primo trailer di Grand Theft Auto 6.

Con l'aggiunta di questi tre amati giochi Grand Theft Auto, la libreria di giochi di Netflix si espanderà per offrire oltre 80 titoli agli abbonati. Tutti i giochi nella libreria saranno accessibili senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi.

