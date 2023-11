Ryzen Threadripper Pro di AMD: battere i record con la potenza dell'overclocking

Ryzen Threadripper Pro 7995WX di AMD ha fatto girare la testa con il suo notevole numero di core e prestazioni potenti. Originariamente progettato per stabilire record di prestazioni nelle CPU desktop e workstation, questo potente processore ha raggiunto questo obiettivo superando senza sforzo la soglia dei 100,000 punti nei benchmark Cinebench R23. Tuttavia, c'è un'altra gemma nascosta nel Ryzen Threadripper Pro: la sua impressionante capacità di overclock.

In un'incredibile dimostrazione di abilità di overclocking, un overclocker americano noto come SAMPSON è riuscito a spingere tutti i 96 core Zen 4 del Ryzen Threadripper Pro 7995WX a una sorprendente velocità di clock di 4.80 GHz su una scheda madre Asus Pro WS TRX50-Sage WiFi mentre lavorava in AMD. Laboratori. Il raggiungimento di una frequenza così elevata comporta inevitabilmente un aumento del consumo energetico, con la mostruosa CPU della workstation che assorbe circa 1000 W. Questo livello di consumo energetico è probabilmente superiore a quello che la maggior parte dei produttori di workstation considererebbe tollerabile, principalmente a causa degli estesi requisiti di raffreddamento.

La frequenza operativa predefinita per Ryzen Threadripper Pro 7995WX è di 2.50 GHz, con la possibilità di potenziare un singolo core a 5.10 GHz in condizioni di raffreddamento ottimali. Raggiungendo una velocità di clock di 4.80 GHz su tutti i cores, questa CPU ha raggiunto un impressionante overclock del 92%. In particolare, questo risultato ha portato a battere numerosi record in varie versioni dei benchmark Cinebench, come confermato dalla stessa AMD.

Sebbene le prestazioni nei benchmark Cinebench siano state straordinarie, sia gli appassionati che i professionisti sono curiosi di sapere l'impatto di un overclock così massiccio sulle prestazioni in altri benchmark. Tuttavia, la velocità di clock di 4.80 GHz è stata raggiunta con un dispositivo di raffreddamento ad aria dotato di IceGiant ProSiphon Elite, che incorpora quattro ventole e un potente dissipatore di calore da 1440 grammi. L'efficacia di questa soluzione di raffreddamento è innegabilmente impressionante e, sebbene il livello di rumore rimanga un punto interrogativo, si è sicuramente dimostrata in grado di gestire i rigori dell'overclocking.

FAQ:

D: Qual è la frequenza operativa predefinita del Ryzen Threadripper Pro 7995WX di AMD?

R: Ryzen Threadripper Pro 7995WX funziona a una frequenza di 2.50 GHz per impostazione predefinita.

D: Qual è il boost clock massimo di un singolo core nel Ryzen Threadripper Pro 7995WX?

R: In condizioni di raffreddamento ottimali, un singolo core del Ryzen Threadripper Pro 7995WX può raggiungere una velocità di clock di 5.10 GHz.

D: Quale soluzione di raffreddamento è stata utilizzata per raggiungere l'overclock a 4.80 GHz?

R: Per raffreddare il Ryzen Threadripper Pro 1440WX durante il processo di overclock è stato utilizzato un dispositivo di raffreddamento ad aria, in particolare l'IceGiant ProSiphon Elite con quattro ventole e un dissipatore di calore da 7995 grammi.