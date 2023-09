Gli utenti Venmo segnalano interruzioni e problemi di pagamento

Migliaia di utenti Venmo hanno recentemente riscontrato problemi con l'app, inclusi problemi con pagamenti e trasferimenti di fondi. Le segnalazioni di questi problemi hanno raggiunto il picco intorno alle 10.30:XNUMX ET di oggi, con molti utenti che si lamentavano del fatto che l'app non funzionava correttamente e che i pagamenti non andavano a buon fine. Venmo non ha affrontato ufficialmente il problema né fornito aggiornamenti sui social media.

Gli utenti si sono rivolti a piattaforme come Twitter per esprimere le loro frustrazioni nei confronti di Venmo. Alcune persone hanno riferito che i loro saldi sull'app non si aggiornano, causando confusione e preoccupazione. Altri si sono lamentati di non poter accedere ai propri soldi, con conseguenti inconvenienti come inutili viaggi al negozio. Il servizio clienti Venmo è stato difficile da raggiungere, esacerbando la frustrazione.

Sebbene il numero di segnalazioni su Downdetector sia in calo, con circa 400 rimanenti in questo momento, i problemi sembrano essere stati risolti per la maggior parte degli utenti. Tuttavia, è importante notare che non vi è stata alcuna conferma o dichiarazione ufficiale da parte di Venmo in merito all'interruzione.

La mappa delle interruzioni del Nord America fornita da Downdetector mostra che le aree più colpite sono sparse in tutti gli Stati Uniti. Nel frattempo, un grafico che rappresenta i problemi segnalati nell'ultima ora mostra una tendenza al rialzo.

In conclusione, gli utenti di Venmo hanno riscontrato interruzioni del servizio, inclusi errori di pagamento e malfunzionamenti dell'app. Molti hanno espresso le loro lamentele su varie piattaforme, cercando assistenza e soluzioni. Venmo deve ancora fornire spiegazioni o aggiornamenti ufficiali riguardo alla situazione.

Fonte:

– Downdetector (mappa termica delle interruzioni, problemi più segnalati e grafico delle interruzioni)