Thomas the Tank Engine fa la sua comparsa nel film Ship-Builder di Starfield

Starfield, l'attesissimo nuovo gioco di Bethesda, è già diventato il lancio di maggior successo dell'azienda fino ad oggi. Con oltre 6 milioni di giocatori totali e più di 1 milione di giocatori simultanei, ha rapidamente raccolto una base di fan ampia e devota.

Uno dei modi in cui i giocatori hanno espresso la propria creatività in Starfield è attraverso la funzione di costruzione navale del gioco. E ora, i fan dell'amato personaggio per bambini Thomas the Tank Engine possono rallegrarsi, poiché un utente Reddit di nome u/MrCaine332 ha creato una nave che assomiglia all'iconica locomotiva.

In passato, i modder erano spesso necessari per aggiungere Thomas the Tank Engine ai giochi Bethesda, anche in sostituzione dei draghi in Skyrim. Tuttavia, la creazione di u/MrCaine332 in Starfield non richiede funzionalità di modifica. Invece, utilizza semplicemente le parti giuste della nave e un tocco di estro creativo.

Sebbene Thomas the Tank Engine sia noto per la sua utilità nella serie televisiva, i fan devono ancora vedere come se la cava nei combattimenti all'interno di Starfield. Tuttavia, gli utenti di Reddit hanno elogiato il design della nave, e un utente l'ha definita un “capolavoro”.

Resta un mistero il motivo per cui i giocatori abbiano una propensione ad aggiungere Thomas the Tank Engine a vari giochi, ma quest'ultima aggiunta a Starfield ha sicuramente fornito molto intrattenimento ai giocatori. E Thomas non è l'unico riferimento alla cultura pop a fare la sua comparsa nel costruttore navale del gioco, poiché i fan hanno anche ricreato navi di Star Wars, Batman e Futurama.

Nel complesso, la funzionalità di costruzione navale di Starfield ha dato ai giocatori l'opportunità di esprimere la propria creatività e aggiungere il proprio tocco personale al gioco. Con l'inclusione di Thomas the Tank Engine, i giocatori possono portare un amato personaggio d'infanzia nelle loro avventure spaziali.

