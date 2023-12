Il ristorante peruviano St. Augustine guadagna un posto nella lista dei 100 migliori ristoranti

Un piccolo ristorante peruviano a St. Augustine ha fatto scalpore nel mondo culinario, guadagnandosi un posto ambito nell'elenco annuale dei 100 migliori ristoranti d'America di OpenTable. Il ristorante Llama, situato su Anastasia Blvd, ha raccolto gli elogi di oltre 2,000 commensali, portandolo all'inclusione nella prestigiosa lista.

Di proprietà e gestito dallo chef Marcel Vizcarra, il ristorante Llama serve i sapori del Perù sin dalla sua apertura nel 2016. Vizcarra, immigrato negli Stati Uniti più di dieci anni fa, voleva portare i ricchi sapori della sua terra natale a Sant'Agostino , incorporando influenze della cucina Inca, europea e asiatica.

Conosciuto per i suoi piatti deliziosi come Ceviche Clasico, Mar Y Tierra (surf and turf) e Cordero Cusqueno (carré di agnello arrosto in stile andino), il ristorante Llama mira a offrire non solo un pasto, ma un'esperienza indimenticabile per i suoi ospiti. L'impegno del ristorante verso l'eccellenza e l'innovazione culinaria non è passato inosservato, poiché i commensali di tutto il paese hanno lasciato recensioni entusiastiche.

Un ospite di Orlando descrive il Llama Restaurant come il miglior ristorante in cui sia mai stato, e ogni visita supera la precedente. Un altro ospite di St. Louis è rimasto entusiasta della sua esperienza culinaria, garantendo che i clienti non sarebbero rimasti delusi. I visitatori provenienti dall'area di New York e da Filadelfia hanno dichiarato che il lama è il miglior pasto che hanno consumato a St. Augustine, aspettando con impazienza la loro prossima visita.

Grazie ai meritati riconoscimenti, i riflettori sono ora puntati sul Ristorante Llama. All'inizio di quest'anno, il ristorante e lo chef Vizcarra sono apparsi in un episodio della serie di viaggi della PBS "Samantha Brown's Places to Love". La conduttrice Samantha Brown ha descritto il concetto del ristorante come avventuroso, divertente e, soprattutto, delizioso.

Tuttavia, a causa della capacità limitata di soli 10 tavoli, garantire una prenotazione al ristorante Llama può rivelarsi difficile, soprattutto nei fine settimana. Quindi assicurati di pianificare in anticipo la tua serata speciale.

Il riconoscimento del ristorante Llama nell'elenco dei 100 migliori ristoranti di OpenTable testimonia l'eccezionale esperienza culinaria che offre. Per coloro che cercano un ristorante davvero straordinario a St. Augustine, Llama è una destinazione imperdibile.