Risparmia sul controller wireless Xbox Series X/S con batteria ricaricabile

Se sei stanco di cambiare continuamente le batterie mentre giochi, Argos ha un'offerta per te. Il controller wireless Xbox Series X/S con batteria ricaricabile è attualmente in vendita a £ 59.99, risparmiando £ 15 sul normale prezzo richiesto di £ 74.99. Questo controller è dotato di una batteria ricaricabile che offre fino a 30 ore di riproduzione per carica e può essere ricaricata mentre giochi.

Oltre alla comodità di una batteria ricaricabile, questo controller Xbox Remix in edizione speciale è anche rispettoso dell'ambiente. È realizzato con resine riciclate post-consumo, inclusi materiali come CD, brocche d'acqua in plastica e coperture dei fari delle automobili. Microsoft ha inoltre incorporato parti riciclate meccanicamente dai controller della vecchia generazione di Xbox One senza sacrificare la durata o le prestazioni.

Il design del controller Xbox Remix si ispira alla foresta del Pacifico nordoccidentale, con colori che riflettono la bellezza naturale dello stato natale di Microsoft, Washington. Sebbene abbia un prezzo leggermente più alto rispetto al controller wireless Xbox standard, questo accordo elimina tale differenza, consentendoti di ottenere il controller wireless Xbox Series X/S con batteria ricaricabile a un prezzo ridotto di £ 59.99.

