FiiO rilascia la KB3: una tastiera con DAC integrato e amplificatore per cuffie

FiiO, rinomato marchio audio, ha presentato la sua ultima innovazione: la KB3, una tastiera meccanica dotata di convertitore digitale-analogico (DAC) integrato e amplificatore per cuffie. La KB3 mira a fornire agli utenti un'esperienza audio superiore rispetto ai tradizionali jack per cuffie da 3.5 mm presenti su computer desktop e laptop.

Integrando il DAC e l'amplificatore per cuffie direttamente nella tastiera, FiiO elimina la necessità di dispositivi separati che ingombrano lo spazio di lavoro. Ciò significa niente più grovigli di cavi per cuffie o DAC e amplificatori esterni aggiuntivi. Grazie all'esperienza di FiiO nella tecnologia audio, KB3 promette prestazioni audio di alta qualità.

Le specifiche audio della KB3 sono impressionanti. È dotato di doppi DAC Cirrus Logic CS43131, che supportano i formati audio fino a 32 bit/384 kHz e DSD256. Oltre al jack per cuffie standard da 3.5 mm, la tastiera offre anche un'uscita bilanciata da 4.4 mm, offrendo più opzioni per la connettività audio. Secondo Tom's Hardware, le capacità audio dell'amplificatore per cuffie KA3 da 80 dollari di FiiO rivaleggiano con la KB13.

La tastiera stessa vanta caratteristiche eccezionali oltre alla sua capacità audio. È montato su guarnizione e dispone di interruttori hot-swap, che consentono una facile sostituzione dell'interruttore senza saldatura. La KB3 è compatibile sia con i sistemi Mac che con Windows e supporta l'illuminazione RGB. Supporta inoltre il popolare software di configurazione VIA, migliorando le opzioni di personalizzazione. Il layout compatto al 75%, che ricorda le tastiere dei laptop, ne aumenta ulteriormente il fascino. Inoltre, un quadrante per il controllo del volume è comodamente posizionato nell'angolo in alto a destra della tastiera.

Sebbene l'integrazione di un jack per cuffie in una tastiera non sia del tutto nuova, l'approccio di FiiO risolve potenziali problemi di interferenze audio utilizzando un DAC integrato per convertire il segnale audio digitale dal computer. Questo approccio è simile al Moondrop Dash, un'altra tastiera recente con jack per cuffie integrato.

La KB3 è disponibile per l'acquisto su AliExpress. I clienti possono scegliere tra un'opzione barebone senza interruttori o copritasti per $ 129.99 o un modello completamente assemblato per $ 149.99. FiiO offre anche una versione wireless della tastiera, al prezzo di $ 129.99 per il modello completamente assemblato, ma questa variante è priva delle innovative funzionalità audio presenti nella versione cablata.

FAQ:

1. Cosa rende unico FiiO KB3?

FiiO KB3 si distingue per l'integrazione di un DAC integrato e di un amplificatore per cuffie, fornendo una qualità audio migliorata rispetto ai jack per cuffie standard da 3.5 mm.

2. Quali sono le specifiche audio della KB3?

La KB3 è dotata di doppi DAC Cirrus Logic CS43131, che supportano i formati audio fino a 32 bit/384 kHz e DSD256.

3. È possibile personalizzare la KB3?

Sì, la KB3 supporta l'illuminazione RGB ed è compatibile con il popolare software di configurazione VIA, consentendo opzioni di personalizzazione.

4. La KB3 è disponibile come tastiera wireless?

Sì, FiiO offre una versione wireless della KB3, ma non include le innovative funzionalità audio presenti nella versione cablata.