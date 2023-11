Prototipo rivoluzionario Half11: una svolta moderna nelle corse di resistenza

By

Oil Stain Lab ha fatto scalpore con il suo rivoluzionario Half11 Prototype, un modello da corsa omologato per strada che rende omaggio all'età d'oro delle corse di resistenza. Al prezzo sorprendente di $ 600,000, questo veicolo unico combina il meglio dell'ingegneria moderna con un design che ricorda le iconiche macchine da velocità degli anni '1960.

A differenza dei suoi concorrenti di Le Mans, l'Half11 non ha mai corso nel prestigioso evento, né ha mai avuto diritto a farlo. Tuttavia, il suo design scoperto e l'hardware impeccabile traggono ispirazione da una varietà di auto classiche. Invece di replicare un modello specifico, l'Half11 cattura l'essenza di veicoli leggendari incarnando al contempo la propria identità distinta.

Realizzato dalle abili mani dei co-fondatori e fratelli di Oil Stain Lab, Iliya e Nikita Bridan, Half11 vanta un corpo in alluminio realizzato a mano che poggia su un telaio tubolare in acciaio personalizzato progettato da Joe Scarbo. Gli appassionati possono individuare tracce dell'amata Porsche 911 nel muso, nei fari e nei paraurti, che potrebbero averne influenzato il nome. Una cosa è certa: questa vettura da corsa emana un fascino innegabile.

Sotto il cofano, il prototipo Half11 è azionato da un potente motore Chevy LS V-8 montato centralmente, accoppiato a un cambio manuale a sei velocità proveniente da una 996 GT911 della generazione 2. Con 650 cavalli e 650 ft-lb di coppia, l'Half11 può scattare da 0 a 60 mph in appena 2.5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 200 mph. Questi impressionanti dati prestazionali sono amplificati dalla struttura leggera dell'auto, che pesa solo 1,850 libbre.

Per migliorare le sue capacità di corsa, l'Half11 è dotato di un set di slick da corsa, offrendo un'esperienza di guida emozionante che ricorda l'iconica Ferrari 330 P4 e Ford GT40. Anche se le statistiche sulle prestazioni dichiarate dovrebbero essere prese con le pinze, il potenziale di questa macchina è indiscutibile.

L'Arsenale, dove l'Half11 è in vendita, non offre solo un esempio. Oil Stain Lab intende produrne solo 25 unità, rendendo omaggio alle vecchie regole di omologazione della FIA. Questa serie di produzione limitata garantisce l'esclusività per i fortunati appassionati che desiderano un assaggio del passato con un tocco futuristico.

FAQ:

D: Qual è il prezzo del prototipo Half11?

R: Il prototipo Half11 ha un prezzo di $ 600,000.

D: Quante unità del prototipo Half11 verranno prodotte?

R: Oil Stain Lab prevede di costruire solo 25 esempi del prototipo Half11.

D: Qual è la fonte del motore e della trasmissione nel prototipo Half11?

R: Il prototipo Half11 è dotato di un motore Chevy LS V-8 montato centralmente collegato a un cambio manuale a sei velocità di una 996 GT911 della generazione 2.

D: Quanta energia produce il prototipo Half11?

R: Il prototipo Half11 genera 650 cavalli e 650 ft·lb di coppia.

D: Qual è l'accelerazione stimata e la velocità massima del prototipo Half11?

R: Il prototipo Half11 può accelerare da 0 a 60 mph in 2.5 secondi e ha una velocità massima di 200 mph.