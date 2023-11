Il prototipo Oil Stain Lab Half11: incarna design classico e potenza

Oil Stain Lab ha svelato il suo maestoso prototipo Half11, un'auto da corsa omologata per la strada che cattura l'essenza del design classico e della potenza sfrenata. Al prezzo di $ 600,000, questo straordinario veicolo presenta un accattivante design scoperto che rende omaggio alle iconiche macchine da velocità degli anni '1960.

A differenza delle tradizionali auto da corsa, il prototipo Half11 non ha mai gareggiato nella prestigiosa gara di Le Mans, né ha avuto diritto a farlo. Tuttavia, ciò non diminuisce il suo fascino o le sue prestazioni. Realizzato dai talentuosi cofondatori e fratelli di Oil Stain Lab, Iliya e Nikita Bridan, questo capolavoro vanta un corpo in alluminio realizzato a mano su misura, appollaiato su un telaio tubolare in acciaio personalizzato da Joe Scarbo di Scarbo Performance.

Sebbene il prototipo Half11 non tragga ispirazione da un veicolo specifico, gli appassionati di automobili riconosceranno senza dubbio accenni all'amata Porsche 911 nel muso, nei fari e nei paraurti, che contribuiscono abilmente al suo nome distintivo. Innegabilmente, questa macchina da corsa emana bellezza e fascino senza tempo.

Sotto la sua facciata elegante si nasconde un potente motore Chevy LS V-8 montato centralmente, accoppiato a un cambio manuale a sei velocità proveniente dalla 996 GT911 della generazione 2. Con il suo impressionante propulsore, che eroga 650 cavalli e 650 ft-lbs di coppia, il prototipo Half11 può scattare da 0 a 60 mph in soli 2.5 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 mph. Queste cifre eccezionali, anche se dichiarate, sembrano perfettamente raggiungibili considerando la struttura leggera del veicolo, che fa pendere la bilancia a sole 1,850 libbre.

Per migliorare le sue capacità in pista, il prototipo Half11 è dotato di slick da corsa, offrendo un'esperienza di guida emozionante che ricorda le auto leggendarie che un tempo abbellivano il circuito di Le Mans, come la Ferrari 330 P4 e la Ford GT40.

Sebbene il prezzo di offerta iniziale sia fissato a 600,000 dollari, Oil Stain Lab ha piani ambiziosi per produrre una tiratura limitata di soli 25 esemplari. Questa produzione esclusiva si allinea con le precedenti regole di omologazione stabilite dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), consolidando ulteriormente lo status del prototipo Half11 come simbolo di nostalgia e innovazione automobilistica.

