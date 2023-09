Le tue foto di Instagram hanno un aspetto peggiore di quanto dovrebbero? Controlla questa impostazione nascosta

By

Molti utenti di Instagram potrebbero inconsapevolmente compromettere la qualità delle proprie foto e dei propri video a causa di un'impostazione nascosta nell'app. L'impostazione, denominata "Carica sempre alla massima qualità", è disattivata per impostazione predefinita, con conseguenti caricamenti compressi che potrebbero apparire notevolmente peggiori.

L'impostazione predefinita di Instagram regola automaticamente la qualità del caricamento in base alle condizioni della rete. Ciò significa che se la connessione di rete è scarsa, l'app comprimerà la foto o il video come meglio crede. Tuttavia, abilitando l'opzione "Carica sempre alla massima qualità", gli utenti possono garantire che i loro contenuti vengano caricati con la migliore risoluzione possibile, indipendentemente dalle condizioni della rete.

Sfortunatamente, molti utenti potrebbero non essere a conoscenza di questa impostazione o potrebbero averla disabilitata senza rendersene conto. Coloro che non hanno mai abilitato manualmente l'impostazione o hanno scaricato Instagram su un nuovo dispositivo probabilmente troveranno l'interruttore disattivato.

Per verificare e abilitare l'impostazione "Carica sempre alla massima qualità", gli utenti possono seguire questi passaggi: aprire l'app Instagram, andare al proprio profilo e toccare l'icona delle tre linee nell'angolo in alto a destra. Da lì, seleziona "Impostazioni e privacy" e scorri verso il basso fino a "Utilizzo dei dati e qualità dei media". Infine, attiva l'opzione "carica alla massima qualità" a destra per attivarla.

Seguendo questi semplici passaggi, gli utenti di Instagram possono garantire che le loro foto e i loro video vengano caricati con la massima qualità disponibile, preservando l'integrità e i dettagli dei loro contenuti.

Fonte:

- The Verge

– Crediti immagine: foto di intestazione concessa in licenza tramite Depositphotos

Definizioni:

– Qualità di caricamento: il livello di compressione dell'immagine o del video applicato quando il contenuto viene caricato su una piattaforma o un sito Web.

– Condizioni di rete: la potenza e la stabilità di una connessione Internet, che può variare in base a fattori quali la potenza del segnale e la larghezza di banda.