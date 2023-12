Il Salton Sea: un tesoro nascosto del litio

Un recente studio condotto dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha rivelato una straordinaria scoperta nascosta sotto la superficie del Salton Sea, nel deserto meridionale della California. Sebbene questa destinazione turistica, un tempo popolare, sia stata in gran parte trascurata negli ultimi anni, potrebbe essere la chiave per la prossima corsa all'oro della California, questa volta coinvolgendo il litio.

Conosciuto come “oro bianco”, il litio è un componente vitale nella produzione di batterie per veicoli elettrici (EV) e di un’ampia gamma di dispositivi elettronici. Lo studio condotto dagli analisti dell'Università della California, Berkeley, indica che il Salton Sea vanta uno dei depositi di salamoia di litio più grandi al mondo, con il potenziale per fornire abbastanza litio per circa 375 milioni di veicoli elettrici.

Misurando le concentrazioni di litio nelle rocce che circondano il Salton Sea e sviluppando modelli computerizzati, i ricercatori stimano che la regione potrebbe produrre oltre 3,400 kilotoni di litio nei prossimi tre decenni. Questo volume significativo promette di rivitalizzare l’economia locale, in particolare in un’area in cui il 21% della popolazione vive attualmente in povertà.

Sebbene gli esperti sappiano da tempo che il Salton Sea conteneva litio, la recente stima del governo fornisce una comprensione più concreta del potenziale della risorsa. Questa nuova conoscenza apre un’opportunità irripetibile per sviluppare un’industria nazionale del litio, promuovendo sia la crescita economica che la generazione di energia pulita.

Lo stesso Salton Sea ha dovuto affrontare numerose sfide nel corso degli anni. Formatosi nel 1905 quando le acque alluvionali del fiume Colorado deviarono un canale di irrigazione, il lago ha fatto affidamento sul deflusso dell'irrigazione per mantenere i suoi livelli d'acqua. Tuttavia, ciò ha portato ad un aumento della salinità, con un impatto negativo sull’ecosistema locale e mettendo in pericolo pesci e fauna selvatica.

Oltre alle preoccupazioni ambientali, il Salton Sea è anche fortemente inquinato. I ricercatori della UC Riverside hanno scoperto che il lago ha perso un terzo della sua acqua negli ultimi 25 anni, lasciando dietro di sé un fondale asciutto ricoperto di acqua tossica. La polvere risultante pone problemi respiratori ai residenti nelle vicinanze.

Il potenziale per una fiorente industria del litio nel Salton Sea offre un barlume di speranza per la regione. Sfruttando l’innovazione americana e investendo in tecnologie energetiche pulite, la California ha l’opportunità di aprire la strada alla rivoluzione dell’energia pulita, creando posti di lavoro, rafforzando la catena di approvvigionamento nazionale e migliorando la sicurezza energetica nazionale. L'oro bianco del Salton Sea potrebbe essere il catalizzatore di questi progressi, dando nuova vita a una regione un tempo dimenticata.