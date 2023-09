ThinkMarkets lancia la nuova app ThinkPortal per i trader

ThinkMarkets, fornitore leader di trading multi-asset, ha recentemente presentato la sua app ThinkPortal, un'applicazione mobile che offre ai trader la possibilità di gestire i propri conti comodamente dai propri dispositivi mobili. L'app è stata sviluppata per semplificare e migliorare l'esperienza dell'utente, fornendo ai trader in movimento un modo semplice ed efficiente per gestire più conti attraverso un'unica applicazione.

Con l'app ThinkPortal, gli utenti possono accedere a una panoramica completa dei propri conti, inclusi dettagli come saldo, margine, livello di margine, leva finanziaria e posizioni aperte e chiuse. Inoltre, l'app consente agli utenti di finanziare i propri conti comodamente utilizzando vari metodi di pagamento, tra cui carte di credito/debito, criptovalute e fornitori di pagamenti locali.

L'app mantiene inoltre gli utenti aggiornati sugli avvenimenti del mercato attraverso un calendario economico globale e segnali di trading giornalieri dal partner di ThinkMarkets, Signal Centre. Fornendo ai trader questi strumenti, l'app mira a fornire ai clienti funzionalità avanzate che possono migliorare la loro esperienza di trading.

Nauman Anees, cofondatore e CEO di ThinkMarkets, ha espresso l'impegno dell'azienda nel fornire strumenti e funzionalità avanzati ai propri clienti. Questa dedizione al miglioramento spinge ThinkMarkets a investire in prodotti all'avanguardia che migliorano l'esperienza dell'utente. L'app ThinkPortal è considerata un'altra pietra miliare in questo percorso, poiché offre ai clienti maggiore controllo e flessibilità sulle loro attività di trading.

L'app ThinkPortal è disponibile sull'App Store per gli utenti iOS e su Google Play per gli utenti Android. I clienti esistenti con conti ThinkTrader, MT4/MT5, PAMM e/o ThinkCopy possono scaricare e accedere ai propri conti esistenti per accedere all'app ThinkPortal. I trader che non dispongono di un conto ThinkMarkets possono anche aprirne uno direttamente tramite l'app.

ThinkMarkets è una società di brokeraggio online globale, fondata nel 2010, che offre ai clienti un accesso rapido e semplice a oltre 4,000 strumenti CFD su una gamma di asset, tra cui FX, indici, materie prime e azioni. Con uffici a Londra, Melbourne e Tokyo e hub nell'Asia-Pacifico, in Europa e in Sud Africa, ThinkMarkets opera con diverse licenze finanziarie in tutto il mondo. L'azienda è nota per le sue piattaforme di trading riconosciute nel settore, come la pluripremiata piattaforma ThinkTrader.

Fonte:

– Sito web ThinkMarkets