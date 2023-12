Riepilogo: nel mezzo della frenesia delle vacanze, prenditi un momento per rilassarti e goderti alcune attività divertenti che si svolgono a Lakeland e nelle comunità circostanti. Dalle raccolte fondi d'arte alle sfilate e ai mercatini di Natale, c'è qualcosa per tutti i gusti in questa stagione.

Artful Bowl 2023: una notte di arte, cinema e moda

CORE Wealth Advisors Inc. ospita Artful Bowl 2023, una festa annuale di raccolta fondi per Platform Art, un'organizzazione artistica culturale senza scopo di lucro. Partecipa all'evento a casa di Tom e Paula Mims sabato alle 6:30 Vivi una notte piena di arte, film, moda, suoni e spettacoli. I biglietti sono disponibili a diversi prezzi, a partire da $ 150 per i singoli individui. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, visitare https://www.platformart.org.

Parata natalizia di Lakeland: Natale a Candy Land

Giovedì la Junior League of Greater Lakeland e la City of Lakeland organizzano la parata natalizia annuale. Quest'anno la parata seguirà un circuito modificato nel centro di Lakeland, escluso il Lago Mirror a causa di lavori di costruzione. I festeggiamenti iniziano alle 7:XNUMX con i fuochi d'artificio sul Lago Mirror, seguiti dalla sfilata. Babbo Natale e la signora Claus faranno un'apparizione speciale. Per ulteriori dettagli, visitare www.lakelandgov.net/departments/communications/christmas-parade o inviare un'e-mail [email protected].

Mercatino di Natale di Jingle Mingle: fai acquisti locali presso RP Funding Center

Babes Doing Business, l'host di imprese di proprietà femminile nella Florida centrale, presenta il mercatino di Natale Jingle Mingle presso l'RP Funding Center di Lakeland. Visita questo mercato temporaneo la domenica dalle 10:2 alle 80:863 Esplora oltre 834 venditori che vendono una varietà di articoli da regalo, dalle boutique alle candele alle opere in legno, aiutandoti a completare la tua lista di Natale. L'ingresso e il parcheggio sono gratuiti. Per ulteriori informazioni, visitare www.rpfundingcenter.com o chiamare il numero 8100-XNUMX-XNUMX.

Il duo di Knotty G: performance americana piena di sentimento

Domenica goditi un'esibizione dal vivo gratuita del duo The Knotty G's allo Swan Brewing a Lakeland. Questo duo di Asheville, nella Carolina del Nord, porterà musica americana piena di sentimento dalle 2:6 alle 863:703. Aspettati un mix di brani allegri, ballate rallentate e persino alcune cover familiari. Per ulteriori dettagli, visitare www.facebook.com/swanbrewingco/ o chiamare il numero 0472-XNUMX-XNUMX.

Concerto di Natale della Lakeland Concert Band

La Lakeland Concert Band, guidata da Vic Larsen, presenta un concerto gratuito orientato alle vacanze presso l'Auditorium Branscomb del Florida Southern College domenica dalle 2 alle 3:30 Godetevi la musica eseguita da questa talentuosa band di volontari, portando intrattenimento a Lakeland e i suoi comunità circostanti. Per ulteriori informazioni, visitare www.lakelandconcertband.org o chiamare il numero 813-716-2577.