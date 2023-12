L’erosione delle spiagge minaccia le proprietà nell’Upper Township

L'erosione costiera all'estremità nord della sezione Strathmere di Upper Township ha presentato una situazione disastrosa per residenti e proprietari di immobili. Le scogliere un tempo ripide erose dalle dune di sabbia della zona sono ora completamente scomparse. Per proteggersi dall'invasione del mare, più di dieci anni fa è stato installato un muro di rocce, ma con l'erosione, queste rocce ora fungono da unica barriera tra l'acqua e le strade e le case all'estremità nord.

Ted Kingston, residente da molto tempo, ha descritto lo stato attuale come “piuttosto pessimo”, anche se non è il peggiore a cui abbia mai assistito. Nel 2008, l'erosione ha danneggiato le strutture e ha rappresentato una minaccia per una paratia in acciaio installata di recente. L'erosione si estende oltre l'estremità nord, con molteplici blocchi di dune sottosquadro e spiagge in erosione.

Per risolvere questo problema, il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito ha assegnato un contratto da 33.7 milioni di dollari a Great Lakes Dredge and Dock of Illinois per un progetto di rifornimento delle spiagge a Ocean City, Strathmere e Sea Isle City. Il progetto inizierà a Ocean City, per poi spostarsi a Strathmere e infine a Sea Isle City. Tuttavia, ciò lascia Strathmere vulnerabile fino all’inizio dei lavori.

Gary DeMarzo, l'amministratore dell'Upper Township, ha affermato che il rapido ritiro delle dune di sabbia già erose ha messo a repentaglio le proprietà. Negli ultimi mesi l’area ha subito un’azione delle onde insolitamente forte, esacerbando il processo di erosione. La municipalità sta lavorando a stretto contatto con il Corpo dell'Esercito e il Dipartimento statale di protezione ambientale per proteggere i valori delle proprietà e le vite.

Anche se il contributo locale al costo del progetto è stato approvato dal comitato municipale, un progetto ampliato aumenterà i costi a tutti i livelli. Tuttavia, i partner statali e federali comprendono l’urgenza della situazione e riconoscono che il progetto della spiaggia è una questione di sicurezza pubblica.

Oltre a ricostituire la sabbia, i piani prevedono anche la rimozione dei travi che un tempo facevano parte di un sistema di pontili progettato per combattere l’erosione. Questi legni, sommersi per qualche tempo, sono ora esposti a causa dell'ulteriore erosione. La rimozione di questi legni è necessaria per garantire la sicurezza dell'area.

Nonostante le sfide poste da Madre Natura e Padre Tempo, la comunità rimane impegnata a proteggere le proprie proprietà e il proprio stile di vita. Con il progetto di rifornimento della spiaggia che inizierà a metà dicembre, ci sono grandi speranze per un ripristino riuscito delle spiagge e delle dune nell'area di Strathmere.