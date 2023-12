L'FBI sventa una rapina alla gioielleria

L'FBI, insieme ai dipartimenti di polizia locali, ha impedito con successo una rapina in una gioielleria a Dunwoody, in Georgia. Il proprietario del negozio, Jamie Kresl, è stato avvisato del potenziale pericolo dagli investigatori che lo hanno informato che il suo negozio era sotto sorveglianza. A seguito di questo avvertimento, la polizia ha aumentato le pattuglie attorno al negozio e Kresl e i suoi dipendenti sono rimasti vigili.

Il 30 novembre un agente dell'FBI visitò il negozio e informò Kresl che i sospettati avevano intenzione di scioperare il 1° dicembre. Kresl ha quindi accettato di collaborare con le forze dell'ordine nel tentativo di arrestare i criminali. Come parte del piano, ha aperto il negozio come di consueto la mattina del 1° dicembre, mentre ai suoi dipendenti è stato detto di restare a casa.

Quella mattina Kresl partecipò a un gruppo di studio biblico maschile e ricevette preghiere per la sua sicurezza e protezione. Poi è andato al negozio per aprire gli affari. Poco prima delle 10, ha ricevuto una chiamata dall'agente dell'FBI, che lo informava che i sospettati stavano arrivando. Poco dopo, fuori si è verificato un forte trambusto e Kresl ha visto auto sotto copertura e veicoli della polizia convergere sulla scena.

I sospettati sono stati arrestati con successo e Kresl ha elogiato gli sforzi delle forze dell’ordine, descrivendoli come “incredibili”. Sebbene Kresl non fosse sicuro del motivo per cui il suo negozio fosse stato preso di mira, credeva che i sospettati facessero parte di un'operazione più ampia. Sebbene Jewelry Artisans avesse subito un incidente di tipo "sfracking and grab" in passato, questa era la prima volta che un'operazione su larga scala prendeva di mira il negozio nei suoi 50 anni di storia.

L'FBI ha dichiarato che la loro presenza nel negozio faceva parte di un'attività delle forze dell'ordine autorizzata dal tribunale, indicando che l'indagine potrebbe avere implicazioni più ampie. Sebbene i dettagli sui sospettati e sul caso rimangano sconosciuti, è evidente che il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha impedito una rapina potenzialmente devastante alla Jewelry Artisans.