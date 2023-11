Maingear presenta potenti workstation precostruite per i professionisti

By

Maingear, uno dei principali costruttori di PC personalizzati, ha appena lanciato la sua nuova serie Pro WS, una linea di sistemi precostruiti di fascia alta progettati specificamente per professionisti di vari settori. Con l'obiettivo di fornire prestazioni superiori, queste workstation sono rivolte a sviluppatori di giochi, editor di foto, grafici, operatori video, artisti di rendering 3D, produttori musicali, ingegneri CAD, scienziati di dati e sviluppatori di intelligenza artificiale/apprendimento automatico.

La serie Pro WS offre tre diverse opzioni di workstation che possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze individuali. Una caratteristica straordinaria è la compatibilità con le CPU Threadripper 7000 recentemente rilasciate, che offrono agli utenti l'accesso a una potenza di elaborazione all'avanguardia.

L'opzione entry-level, Pro WS, è disponibile in un design mid-tower standard con il telaio mid-tower North di Fractal Design. I suoi eleganti pannelli con finitura in legno sulla parte anteriore forniscono un tocco elegante. Il Pro WS può essere equipaggiato con le più recenti CPU Intel Core o AMD Ryzen e doppie GPU Nvidia RTX 6000, garantendo prestazioni grafiche eccezionali. Il raffreddamento è gestito sapientemente da Noctua e le opzioni di memoria arrivano fino a ben 128 GB di DDR5. Le scelte di archiviazione comprendono SSD Samsung 990 NVMe o HDD Seagate IronWolf, con un'ampia gamma di capacità disponibili. Pro WS vanta anche un alimentatore da 1600 W e offre molteplici opzioni di sistema operativo.

Per coloro che richiedono ancora più potenza, Maingear offre le workstation Pro WS Max e Pro RS. Il Pro WS Max, contenuto nello spazioso chassis Define 7 XL, offre prestazioni estreme. Il Pro RS, caratterizzato da un fattore di forma per montaggio su rack 4U, è costruito sullo chassis Silverstone RM44, offrendo opzioni di espansione avanzate.

Entrambe le workstation Pro WS Max e Pro RS supportano un'ampia gamma di CPU, tra cui Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper e AMD Ryzen Threadripper Pro, per una potenza di elaborazione senza compromessi. Queste workstation offrono anche capacità grafiche eccezionali e possono ospitare più GPU Nvidia A4000, A5000 o RTX 6000. Le soluzioni di raffreddamento di Noctua garantiscono prestazioni termiche efficienti e la capacità di memoria può raggiungere fino a ben 256 GB di DDR5. Le opzioni di archiviazione rispecchiano quelle della Pro WS e le workstation sono dotate della stessa scelta di alimentatore da 1600 W e sistema operativo.

Sebbene i dettagli sui prezzi per la serie Pro WS non siano ancora stati rilasciati, Maingear fornisce un configuratore sul suo sito Web ufficiale, consentendo agli utenti di personalizzare le proprie workstation in base alle proprie preferenze ed esigenze.

FAQ

1. Posso personalizzare i componenti nelle workstation Pro WS di Maingear?

Sì, Maingear offre opzioni di personalizzazione per la sua serie Pro WS. Gli utenti possono selezionare la CPU, la GPU, la capacità di memoria, la soluzione di archiviazione e il sistema operativo preferiti.

2. Qual è la copertura della garanzia per le workstation Pro WS di Maingear?

Le workstation Pro WS sono dotate di una garanzia standard Pro Solutions di 2 anni. Gli utenti hanno anche la possibilità di passare a una garanzia di 3 anni per una copertura estesa.

3. Queste postazioni di lavoro sono adatte a professionisti di tutti i settori?

Sì, la serie Pro WS è progettata per soddisfare i professionisti di vari settori, tra cui sviluppo di giochi, fotoritocco, progettazione grafica, videografia, rendering 3D, produzione musicale, ingegneria CAD, scienza dei dati e sviluppo di intelligenza artificiale/apprendimento automatico.

4. Come posso acquistare una workstation Maingear Pro WS?

Le workstation Pro WS di Maingear possono essere acquistate direttamente dal sito web ufficiale di Maingear. Gli utenti possono utilizzare il configuratore per personalizzare le proprie postazioni di lavoro prima di effettuare un acquisto.