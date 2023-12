La Biblioteca pubblica di Elizabethtown ospita un'esposizione di modellini di treni di beneficenza

By

Alla Biblioteca pubblica di Elizabethtown, le festività natalizie sono un momento di meraviglia infantile e di restituzione alla comunità. I Train Guys, un gruppo di appassionati di treni, si riuniscono ogni anno per condividere il loro amore per i treni e raccogliere fondi per la biblioteca attraverso un'esposizione di modellini di treni.

Craig Coble, uno dei membri fondatori di The Train Guys, spiega che il gruppo è composto da persone che avevano una passione per i treni da bambini e che ora amano rivivere i ricordi della loro infanzia condividendo il loro entusiasmo con la comunità. Coble e Fran Strouse, un altro membro fondatore, hanno organizzato la mostra, che continua ad affascinare i visitatori.

Il modellino del treno non solo riporta gli spettatori alla loro infanzia durante le festività natalizie, ma funge anche da strumento educativo. Le complesse configurazioni insegnano preziose lezioni sul cablaggio elettrico e sulla storia locale, rendendola un'esperienza divertente e istruttiva per tutti.

L'evento di quest'anno è particolarmente significativo in quanto mira a sostenere la Biblioteca pubblica di Elizabethtown. L'esposizione del treno è più di una semplice fonte di intrattenimento; è un modo per restituire e contribuire alla comunità locale. Partecipando alla mostra, i visitatori non solo si immergono nell'incantevole mondo dei modellini di treni, ma sostengono anche una buona causa.

L'esposizione dei modellini di treni della Biblioteca pubblica di Elizabethtown testimonia il fascino duraturo dei treni e la loro capacità di ispirare nostalgia e meraviglia. Mostra la dedizione di The Train Guys e il loro impegno nel condividere la gioia dei treni avendo allo stesso tempo un impatto positivo sulla comunità. Quindi, se ti trovi in ​​zona durante le festività natalizie, assicurati di visitare la Biblioteca pubblica di Elizabethtown e sperimentare la magia dell'esposizione di modellini di treni mentre sostieni una grande causa.