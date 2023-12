Esplora queste affascinanti città della Pennsylvania per le delizie invernali

By

Riepilogo: La Pennsylvania non è solo una bellissima destinazione durante i mesi più caldi, ma anche un paese delle meraviglie invernale durante la stagione più fredda. Queste 10 piccole città offrono una varietà di attrazioni e attività per i visitatori che desiderano sperimentare l'allegria natalizia e il fascino storico. Dal centro storico di Lititz ai festeggiamenti natalizi di Dickens a Wellsboro, c'è qualcosa per tutti i gusti.

Lititz: vivi il fascino del centro storico di Lititz, con negozi e gallerie d'arte di proprietà locale. Da non perdere una visita alla più antica panetteria di pretzel del paese, la Julius Sturgis Pretzel Bakery.

Ligonier: esplora lo storico Fort Ligonier e passeggia nel pittoresco centro pieno di negozi e ristoranti divertenti.

Bedford: rilassati e rigenerati in una spa o visita l'Omni Bedford Springs Resort, un resort storico che ha ospitato numerosi presidenti. Non dimenticare di dare un'occhiata alla famosa caffettiera gigante di Bedford.

Honesdale: assapora il fascino locale con le piccole imprese e gli artisti di Honesdale. Goditi il ​​paese delle meraviglie invernale dei Monti Pocono attraverso attività come lo sci di fondo, le ciaspolate o le escursioni.

New Hope: a breve distanza da Filadelfia e New York City, New Hope offre viste mozzafiato sul fiume Delaware. Concediti deliziose prelibatezze dalle panetterie o assisti a uno spettacolo al Bucks County Playhouse.

Wellsboro: immergiti in un romanzo di Dickens con le lampade a gas di Wellsboro e i festeggiamenti natalizi in epoca vittoriana. Ammira la bellezza della Pine Creek Gorge al Leonard Harrison State Park.

Stroudsburg: esplora i Monti Pocono e goditi i sentieri panoramici. Visita il centro storico durante il Winterfest, un festival con sculture di ghiaccio mozzafiato.

Millvale: questo quartiere vicino a Pittsburgh vanta negozi unici, un famoso negozio di dischi e incredibili opere d'arte sotto forma di murales di Maxo Vanka nella chiesa croata di San Nicola.

Mifflinburg: vivi il mercatino di Natale all'aperto più antico degli Stati Uniti al mercato Christkindl di Mifflinburg. Scopri la storia della città come centro per la produzione di carrozze trainate da cavalli al Mifflinburg Buggy Museum.

Nord Est: Scopri il fascino del Nord Est, una città nota per le sue cantine e la bellissima campagna. Goditi la degustazione di vini e le viste panoramiche sul Lago Erie.

Che tu stia cercando l'allegria natalizia, i siti storici o un pittoresco paese delle meraviglie invernale, queste piccole città della Pennsylvania hanno tutto. Visitali quest'inverno e crea ricordi indimenticabili.