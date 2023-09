TheScore Bet lancia una campagna di marketing autunnale che mette in risalto i media integrati e l'esperienza di scommessa

By

TheScore Bet ha introdotto la sua campagna di marketing autunnale in Ontario, in coincidenza con l'inizio della stagione NFL. La campagna si concentra sulla combinazione unica di media e scommesse del marchio, con due nuovi spot commerciali che mettono in risalto l'esperienza di scommessa intuitiva e semplificata offerta esclusivamente da theScore e theScore Bet.

Gli spot pubblicitari presentano personaggi che rappresentano theScore e theScore Bet, mostrando come il marchio fornisca senza soluzione di continuità contenuti e mercati di scommesse pertinenti per aiutare gli scommettitori a fare scommesse informate. Integrando media e piattaforme di scommesse all'avanguardia, theScore Bet garantisce che i clienti abbiano accesso a dati e analisi completi, mercati personalizzati e la possibilità di piazzare scommesse all'interno di un unico ecosistema.

"Questa nuova campagna sottolinea uno dei nostri fondamentali elementi di differenziazione del prodotto: un'esperienza multimediale e di scommessa completamente sincronizzata tra l'app multimediale theScore e le scommesse sportive theScore Bet", ha spiegato Aubrey Levy, SVP di contenuti e marketing presso theScore. “Crediamo che quando i media e le scommesse sono integrati correttamente, l’esperienza dell’utente migliora. Questi spot pubblicitari evidenziano come i nostri prodotti uniscono media e scommesse in un unico ecosistema intelligente, distinguendoci dalle altre offerte”.

La campagna marketing prevede, oltre agli spot televisivi, anche asset digitali e out-of-home. theScore Bet ha collaborato con l'agenzia di marketing Diamond con sede a Toronto sulla creatività e sulla strategia della campagna. Gli spot pubblicitari sono stati diretti da The Director Brothers, noti per la loro esperienza nella commedia.

Jordan Cohen, direttore creativo di Diamond, ha sottolineato l'efficacia dell'approccio integrato alle scommesse di theScore Bet. “Con theScore Bet e i dati e le analisi sportive complete di theScore, fare scommesse informate diventa un'esperienza senza soluzione di continuità. Essendo un elemento chiave di differenziazione nella categoria, era importante trasmettere chiaramente quel messaggio attraverso questa campagna”.

Fonte:

– Articolo originale di theScore Bet (nessun URL fornito)

– il team di marketing della scommessa sul punteggio