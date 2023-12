By

Riepilogo: Il numero dei senzatetto a York ha registrato un aumento significativo, in particolare tra i giovani e quelli di età superiore ai 65 anni, riferisce LifePath Christian Ministries. L'amministratore delegato del rifugio, Patrick Ball, ha espresso preoccupazione per l'aumento dei numeri, rivelando che hanno ospitato circa 160 persone a notte, di cui circa 25 bambini e quasi tutti di età inferiore agli 8 anni. Jordan Desenberg, un 59enne un individuo di un anno che vive come senzatetto nella contea di York, ha parlato della crescente popolazione bisognosa di assistenza.

Secondo i resoconti di varie persone, le ragioni alla base dei senzatetto sono diverse. Per Desenberg, la perdita della moglie tre anni fa a causa del COVID-19 è stata la causa scatenante di una serie di sfortunati eventi che hanno portato alla sua situazione attuale. “Ho perso la mia casa. Ho perso la macchina. Metà del mio reddito mi è stato tolto e mi sono ritrovato qui”, ha spiegato. Nel tentativo di riconquistare la stabilità, Desenberg ora fa affidamento sui lavori temporanei per sbarcare il lunario. Nonostante le sfide, rimane fiducioso e determinato a migliorare la sua situazione.

È chiaro che quello dei senzatetto è un problema che colpisce individui di ogni ceto sociale, indipendentemente dall’età o dal background. Il numero crescente di volti nuovi che cercano sostegno e sostentamento nei rifugi per senzatetto è un'ulteriore prova della portata del problema a York. La comunità deve unirsi per affrontare questo problema e fornire assistenza completa a chi ne ha bisogno.