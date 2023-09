GMC Canyon AT4 incagliato trovato bloccato sul sentiero escursionistico del Colorado

Un GMC Canyon AT2023 del 4 è rimasto bloccato vicino alla cima delle Montagne Rocciose del Colorado per diversi giorni. Il camioncino è rimasto bloccato sul Decalibron Trail, un percorso escursionistico di sette miglia che attraversa quattro cime montuose sopra i 14,000 piedi. Il sentiero, parzialmente situato su proprietà privata, è stato chiuso per gran parte dell'anno per problemi di responsabilità e per le cattive condizioni del sentiero.

Apparentemente l'autista del GMC Canyon AT4 ha avuto accesso al sentiero tramite una strada che termina con un inizio sentiero o diventa un'ex strada mineraria. Probabilmente l'autista ha sottovalutato la difficoltà del terreno, poiché il sentiero non è ben segnalato e può creare confusione.

Il camion era scivolato dal lato del sentiero su rocce sciolte, perdendo trazione e scavando nella superficie. È stato riferito che il camion si era incastrato fino al differenziale, con il rischio di rotolare se l'autista avesse tentato di spegnere l'auto.

I tentativi di recuperare il camion finora sono stati vani. Colorado 4×4 Rescue and Recovery, un'organizzazione di volontariato, aveva raggiunto il veicolo ma non era riuscita a estrarlo. Il camion resta abbandonato sulla pista, non essendo stato segnalato alcun ulteriore recupero.

Questo incidente evidenzia i pericoli legati ai conducenti inesperti che tentano percorsi oltre il loro livello di abilità. Guidatori testardi hanno causato incidenti simili nella zona, provocando avvisi e chiusure di impegnativi percorsi fuoristrada.

Serve a ricordare di esercitare cautela e umiltà quando ci si avventura in un terreno sconosciuto.