I turisti potrebbero essere stati in vacanza in un "continente perduto" per anni

Secondo gli scienziati, i turisti provenienti da tutto il mondo potrebbero essere stati inconsapevolmente in vacanza sui resti di un continente perduto da tempo noto come Grande Adria. Circa 250 milioni di anni fa, la Grande Adria si staccò dal Nord Africa e gradualmente affondò sotto parti dell'Europa meridionale, comprese le Alpi, gli Appennini, i Balcani e la Grecia. Oggi rimane solo una piccola striscia di questo continente perduto, che va da Torino attraverso il Mar Adriatico fino al tacco dello stivale italiano.

Douwe van Hinsbergen, professore all'Università di Utrecht, ha paragonato la Grande Adria alla leggendaria città perduta di Atlantide, affermando che molte persone trascorrono le vacanze in questa antica terra senza nemmeno rendersene conto. Ha spiegato che il resto del continente è nascosto sotto la superficie terrestre.

Questa non è la prima volta che viene scoperto un continente “perduto”. Nel 2017, gli scienziati hanno svelato l’esistenza della Zealandia, conosciuta anche come Te Riu-a-Māui in lingua Maori, che era stata considerata perduta per 375 anni. La Zealandia un tempo faceva parte del supercontinente Gondwana, che esisteva oltre 500 milioni di anni fa e comprendeva l'Antartide occidentale e l'Australia orientale.

La scoperta della Zealandia è stata significativa perché ha dimostrato che qualcosa di così importante come un continente può rimanere nascosto per secoli. La maggior parte della Zealandia è sott'acqua, ma la sua esistenza ha aiutato i geologi a capire come i processi geologici possono modellare e rimodellare la superficie terrestre nel corso di milioni di anni.

Sia la Grande Adria che la Zealandia servono a ricordare che la storia della Terra è complessa e che le antiche masse continentali possono avere una profonda influenza sull’attuale geologia del nostro pianeta. Queste scoperte aprono nuove possibilità per comprendere la deriva dei continenti, la tettonica a placche e l’evoluzione del nostro pianeta nel tempo.

