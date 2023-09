L'impatto della punizione sul comportamento degli studenti: allontanarsi dagli approcci tradizionali

By

In un contesto scolastico, la punizione è un argomento che sorge spesso tra gli studenti. Tuttavia, il suo posto nell’istruzione è altamente discutibile, soprattutto perché figura a malapena nelle linee guida stabilite dal National Educational Welfare Board. Il termine preferito in queste linee guida è “sanzione”, che racchiude una serie di connotazioni, inclusi interventi e incentivi positivi. Il vero spirito di queste linee guida, che enfatizzano un rapporto studente-insegnante di reciproco rispetto, necessita di ricevere maggiore attenzione e promozione nelle scuole.

La responsabilità di stabilire e mantenere una relazione positiva tra studenti e insegnanti spetta principalmente agli adulti. È essenziale che gli educatori trasmettano messaggi di responsabilità, responsabilità, libero arbitrio, conseguenze e ricompense e si allontanino dalle misure punitive. Le punizioni durante gli anni formativi di un bambino possono avere un impatto duraturo sul suo senso di autostima e sulla percezione delle aspettative degli altri.

Damien Quinn, un ex detenuto stimolante e sostenitore di coloro che hanno precedenti penali, evidenzia gli effetti duraturi della punizione formale. Molti individui con convinzioni credono che il loro passato impedirà loro di assicurarsi opportunità, indicando lo stigma associato alla punizione. Come educatori, il nostro obiettivo è guidare gli studenti verso percorsi che li tengano lontani dal sistema di giustizia penale. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli del ruolo potenziale della punizione nelle vite dei giovani al di là del servizio carcerario.

I genitori possono involontariamente trasmettere convinzioni sulla punizione che hanno ereditato dalla loro stessa educazione, portando a idee radicate e inutili sul meritare la punizione. Sebbene la legge proibisca le punizioni corporali sui bambini, è ingenuo presumere che non esistano più in nessuna casa. Invece di normalizzare la punizione, gli educatori dovrebbero sforzarsi di rafforzare approcci alternativi e favorire la curiosità sulle ragioni alla base del comportamento di uno studente.

In classe, l’adozione di un approccio più compassionevole e comprensivo alla gestione del comportamento può essere trasformativa. Utilizzando tre semplici parole – aiuto, supporto e comprensione – gli educatori possono creare un ambiente in cui gli studenti si sentono sicuri e supportati. Queste parole hanno un peso enorme e si sono dimostrate molto efficaci nell’evitare i conflitti. Allontanandosi dalle punizioni e adottando interventi positivi, gli educatori possono creare un’esperienza di apprendimento più sana e favorevole per i loro studenti.

