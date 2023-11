Nuovo pacchetto Wahoo Kickr Core: rullo intelligente conveniente con valore aggiunto

By

Wahoo Fitness ha appena fatto un annuncio entusiasmante per gli appassionati di ciclismo. Non solo hanno ridotto il prezzo del trainer intelligente Wahoo Kickr Core, ma hanno anche incluso una cassetta preinstallata con una scelta di opzioni di velocità 8/9/10/11/12. Questo pacchetto include anche un abbonamento gratuito di un anno alla popolare piattaforma di formazione virtuale Zwift. Questi cambiamenti offrono ai ciclisti un’opzione più conveniente e conveniente per migliorare la loro esperienza di allenamento indoor.

Il rullo intelligente Wahoo Kickr Core, introdotto nel 2018, è stato un'opzione affidabile ed economica per i ciclisti. L'unico inconveniente era l'assenza di una cassetta preinstallata, a differenza del suo omologo, lo smart trainer Kickr. Tuttavia, con il nuovo Wahoo Kickr Core Bundle, gli utenti possono godere della comodità di una cassetta preinstallata e di un abbonamento Zwift di un anno, il tutto a un prezzo ridotto. Questa offerta in bundle è la prima per Wahoo Fitness, con sede ad Atlanta, in Georgia.

Oltre al pacchetto, anche il prezzo del Wahoo Kickr Core autonomo è stato abbassato per corrispondere al costo dello smart trainer Zwift Hub One. Tuttavia, i clienti che acquistano Kickr Core da un negozio di biciclette locale o da un negozio fisico avranno la possibilità di usufruire di un abbonamento Zwift scontato di un anno a $ 99.99.

L'interruzione della produzione del classico smart trainer Zwift Hub, che offriva una cassetta a più velocità, significa che Zwift Hub One è ora l'unico smart trainer con marchio Zwift disponibile. Sebbene Zwift Hub One sia dotato di un singolo ingranaggio e cambio virtuale all'interno dell'app, Wahoo Kickr Core offre un'esperienza più tradizionale, consentendo agli utenti di utilizzare la propria cassetta della bicicletta e utilizzare la trasmissione della bicicletta per cambiare marcia.

Con questi aggiornamenti, i ciclisti hanno due eccellenti opzioni tra cui scegliere. Zwift Hub One è l'ideale per coloro che utilizzano prevalentemente Zwift o preferiscono una configurazione più semplice, mentre Wahoo Kickr Core offre maggiore versatilità e integrazione con l'ecosistema di accessori Wahoo.

Per rendere Zwift più accessibile, la piattaforma ha introdotto un'opzione di abbonamento annuale scontata al prezzo di $ 149.99. Ciò rappresenta un risparmio significativo di $ 29.89 rispetto a un abbonamento mensile. Gli abbonati mensili esistenti possono facilmente passare a un abbonamento annuale annullando l'abbonamento attuale e iscrivendosi sul sito Web Zwift.

Il nuovo Wahoo Kickr Core Bundle e l'opzione scontata di abbonamento Zwift annuale offrono valore aggiunto e convenienza agli appassionati di ciclismo indoor. Che tu stia cercando una soluzione completa per il trainer intelligente o un'esperienza di formazione virtuale senza soluzione di continuità, queste offerte soddisfano una vasta gamma di esigenze e preferenze.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa è incluso nel pacchetto Wahoo Kickr Core?

Il pacchetto Wahoo Kickr Core include lo smart trainer Wahoo Kickr Core con una cassetta preinstallata (opzioni di velocità 8/9/10/11/12) e un abbonamento di un anno a Zwift.

2. Posso acquistare Wahoo Kickr Core senza cassetta?

Sì, il Wahoo Kickr Core può essere acquistato separatamente senza cassetta. Il suo prezzo è stato ridotto per corrispondere al costo dello smart trainer Zwift Hub One.

3. Quali sono le differenze tra Zwift Hub One e Wahoo Kickr Core?

Zwift Hub One viene fornito con un singolo ingranaggio e cambio virtuale all'interno dell'app Zwift, mentre Wahoo Kickr Core richiede una cassetta per bici standard e utilizza la trasmissione della bici per il cambio di marcia. Il Kickr Core offre anche una maggiore integrazione con l'ecosistema di accessori Wahoo.

4. Zwift offre un abbonamento annuale scontato?

Sì, Zwift ora offre un'opzione di abbonamento annuale al prezzo di $ 149.99, che offre un valore migliore rispetto all'abbonamento mensile.

5. Gli abbonati mensili esistenti possono passare a un abbonamento annuale?

Sì, gli abbonati mensili esistenti possono passare a un abbonamento annuale. Tuttavia, gli utenti che si sono abbonati tramite l'app store di Apple dovranno annullare l'abbonamento esistente e iscriversi su Zwift.com per usufruire dell'abbonamento annuale. Gli abbonati mensili possono anche continuare il loro abbonamento mensile se lo desiderano.