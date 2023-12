La modalità compatta di Microsoft migliora l'esperienza di gioco sui PC palmari

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento dell'app Xbox per PC, introducendo l'attesissima funzionalità "modalità compatta". Questa nuova modalità mira a migliorare l'usabilità dell'app sui PC da gioco portatili, offrendo un'esperienza più snella per i giocatori in movimento.

In questo ultimo aggiornamento, il cambiamento più significativo è la barra laterale pieghevole, che ora si trasforma in un insieme conciso di icone. Questa modifica riduce efficacemente l'ingombro dell'app, consentendo agli utenti di massimizzare lo spazio sullo schermo del proprio dispositivo per i giochi.

Si prevede che la modalità compatta sarà particolarmente utile per i PC da gioco portatili come ROG Ally di Asus e Legion Go di Lenovo. Infatti, Microsoft ha collaborato con Asus e altri produttori per garantire che la modalità compatta sia abilitata per impostazione predefinita su questi dispositivi, offrendo un'esperienza ottimizzata fin dal primo utilizzo.

Un vantaggio di questo aggiornamento è il sistema di notifica migliorato dell'app Xbox per PC. Ora mostra solo le notifiche non lette nel menu a discesa, rendendo più semplice per gli utenti rimanere aggiornati senza distrazioni. Inoltre, l'aggiornamento include uno "Strumento di riparazione dei servizi di gioco" progettato per risolvere problemi comuni, fornendo agli utenti un'esperienza di gioco più fluida.

Inoltre, anche gli utenti della console Xbox possono beneficiare di alcuni notevoli miglioramenti. L'aggiornamento introduce la possibilità di selezionare specifici layout di tastiera giapponese, soddisfacendo le esigenze di una base di utenti internazionale.

FAQ

Cos'è la modalità compatta nell'app Xbox per PC?

La modalità compatta è una funzionalità dell'app Xbox per PC che riduce la barra laterale dell'app a icone, massimizzando lo spazio sullo schermo e migliorando l'usabilità sui PC da gioco portatili.

Quali PC da gioco portatili sono ottimizzati per la modalità compatta?

La modalità compatta è particolarmente adatta per dispositivi come ROG Ally di Asus e Legion Go di Lenovo. Microsoft sta collaborando con i produttori per garantire che la modalità compatta sia abilitata per impostazione predefinita su questi dispositivi.

Quali miglioramenti sono stati apportati al sistema di notifica dell'app Xbox per PC nell'aggiornamento?

L'aggiornamento ora mostra solo le notifiche non lette nel menu a discesa, riducendo le distrazioni per gli utenti.

Cos'è lo strumento di riparazione dei servizi di gioco?

Lo strumento di riparazione dei servizi di gioco è incluso nell'aggiornamento per aiutare gli utenti a risolvere i problemi più comuni, garantendo un'esperienza di gioco più fluida.

Quali miglioramenti sono stati apportati nell'aggiornamento per gli utenti della console Xbox?

L'aggiornamento introduce la possibilità di selezionare specifici layout di tastiera giapponese sulle console Xbox, soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti internazionali.

Fonte: Xbox