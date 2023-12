Il Giappone svela un rivoluzionario reattore a fusione nucleare, rivoluzionando l’energia del futuro

Un reattore a fusione nucleare all’avanguardia è stato ufficialmente lanciato in Giappone, segnando una pietra miliare significativa nella ricerca di risorse energetiche abbondanti e sostenibili. Il reattore JT-60SA, costruito in collaborazione tra l'Unione Europea e il Giappone, mira a esplorare la fattibilità della fusione come fonte di energia su larga scala ed ecologica. Fondendo due nuclei atomici anziché dividerne uno, la fusione fornisce un’alternativa sicura e pulita alle attuali centrali nucleari.

La macchina alta sei piani, ospitata in un hangar a Naka, utilizza un recipiente “tokamak” a forma di ciambella per contenere plasma vorticoso ad alta temperatura. Questo plasma viene riscaldato fino all’incredibile temperatura di 200 milioni di gradi Celsius, creando le condizioni ideali per la fusione nucleare. In caso di successo, questa tecnologia innovativa potrebbe produrre più energia di quella necessaria per sostenere il processo, aprendo la strada a un guadagno energetico netto e sostenibile.

Il reattore JT-60SA precede lo sviluppo del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) in Francia, che sarà ancora più grande. Questi progetti condividono l’obiettivo comune di indurre la fusione dei nuclei di idrogeno per produrre elio e rilasciare grandi quantità di luce e calore, una replica del processo naturale che avviene all’interno del Sole.

Anche se il progetto ITER deve affrontare sfide quali vincoli di bilancio e difficoltà tecniche, i ricercatori sia di ITER che di JT-60SA rimangono ottimisti riguardo al potenziale dell’energia da fusione. Sam Davis, vice leader del progetto JT-60SA, ha sottolineato l'importanza del dispositivo nell'avvicinare l'umanità al raggiungimento dell'energia da fusione. La collaborazione tra oltre 500 scienziati, ingegneri e aziende provenienti da Europa e Giappone è stata cruciale nella costruzione di questo avanzato reattore tokamak.

Riconoscendo l'immenso potenziale dell'energia da fusione, Kadri Simson, commissario europeo per l'energia, ha elogiato l'inaugurazione del JT-60SA come un momento cruciale nella storia della fusione. Simson ritiene che la fusione potrebbe svolgere un ruolo vitale nel futuro mix energetico globale.

A differenza delle reazioni di fissione convenzionali, la fusione non comporta il rischio di incidenti nucleari catastrofici e genera molti meno rifiuti radioattivi. Questa innovazione potrebbe aiutare ad affrontare le preoccupazioni legate al cambiamento climatico e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili che emettono carbonio. Il recente “guadagno netto di energia” ottenuto presso il National Ignition Facility negli Stati Uniti consolida ulteriormente la fattibilità della fusione come fonte di energia illimitata ed ecologica.

Con i continui progressi nella tecnologia della fusione nucleare, il mondo sta compiendo un passo significativo verso un futuro alimentato da energia pulita, sicura e sostenibile.