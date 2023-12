Scopri la magia di "The Wiz" a Chicago

Trama: Vivi l'amata storia di "The Wiz" attraverso una nuova prospettiva nera nella nuova produzione in scena al Cadillac Palace Theatre di Chicago. L'attrice veterana Melody A. Betts, che interpreta zia Em ed Evillene, condivide che, sebbene il tema centrale rimanga lo stesso, lo spettacolo offre una lente unica che consente al pubblico di connettersi con la storia in un modo nuovo. Con la musica potente e le performance sentite, "The Wiz" promette di evocare emozioni diverse e offrire la stessa bontà senza tempo dell'originale.

L'ultima produzione di Chicago di “The Wiz” sta catturando il cuore del pubblico con la sua nuova interpretazione dell'amata storia ispirata al libro di L. Frank Baum. Presentato inizialmente a Broadway nel 1974 e infine adattato in un film con Diana Ross, Michael Jackson e Richard Pryor, "The Wiz" è ora arrivato a Chicago con un seguito dedicato che abbraccia decenni.

Melody A. Betts, un'attrice esperta che interpreta sia la zia Em che Evillene nella produzione di Chicago, sottolinea che il tema centrale dello spettacolo, il viaggio di una giovane donna, rimane riconoscibile indipendentemente da chi racconta la storia. Tuttavia, “The Wiz” presenta questa narrazione universale attraverso una lente distintiva, avvolta nel ricco sfondo dell’esperienza Black. Betts assicura al pubblico che, sebbene la musica possa sembrare diversa, evocherà una vasta gamma di emozioni, pur offrendo la stessa bontà senza tempo dell'originale.

Betts si impegna a ritrarre Evillene, la malvagia strega dell'Ovest, con profondità e autenticità. Piuttosto che una semplice caricatura, mira a catturare la paura di affrontare la mortalità, una sfida fondamentale con cui il personaggio è alle prese. Crede che ogni personaggio, inclusa Evillene, abbia le proprie sfide e un viaggio unico che modella la loro identità. La rappresentazione di Betts enfatizza il rispetto delle complessità del suo personaggio, consentendo al pubblico di connettersi a un livello più profondo.

La comunità nera di Chicago ha abbracciato “The Wiz” con entusiasmo, diventandone accanita sostenitrice. La loro eccitazione è palpabile mentre riempiono il teatro ed esprimono le loro emozioni al cast. Betts riconosce che la risposta positiva di questi fan appassionati rassicura e motiva l'intero team di produzione.

Non perdere l'occasione di assistere alla magia di "The Wiz" al Cadillac Palace Theatre, in programma fino al 10 dicembre. Dopo la sua corsa a Chicago, lo spettacolo arriverà a Broadway nel marzo 2024. Vivi il classico rivisitato e unisciti al viaggio di una giovane donna attraverso la lente accattivante dell'esperienza nera.