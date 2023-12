Destiny 2 collabora con The Witcher 3: Wild Hunt per un'esperienza crossover epica

I giocatori di Destiny 2 possono ora imbarcarsi in un'avventura epica con un emozionante evento crossover con The Witcher 3: Wild Hunt. Questa collaborazione porta con sé una miriade di riferimenti e contenuti basati sull'amato gioco di ruolo fantasy, offrendo un'esperienza nuova ed elettrizzante per i fan di entrambi i franchise.

Uno dei momenti salienti di questo crossover è l'emote Barrel Bath, che ricrea l'iconica scena della vasca da bagno di Geralt di Rivia da The Witcher 3. I giocatori possono ora assistere a questo momento memorabile nell'universo di Destiny 2, aggiungendo un tocco di umorismo e nostalgia al loro gameplay. "Immergiti nel vero relax, anche se ciò significa un'armatura fradicia", descrive l'allettante emote di Barrel Bath.

Oltre all'emote, Destiny 2 introduce tre set di armature ispirati a The Witcher 3. I Titani possono acquisire il set di armature Kaer Morhen, che ricorda l'iconico abbigliamento di Geralt del gioco. Per Warlocks, il set Hexer rende omaggio al film originale Witcher e presenta elementi dell'armatura dell'Ursino e degli abiti del popolo Skellige. I cacciatori, invece, possono ottenere il set Lupo Bianco, che trae ispirazione dalle armature del Lupo e del Gatto, caratterizzato da un sorprendente cappuccio rosso.

Inoltre, Destiny 2 offre tre accessori ispirati all'universo di The Witcher. I giocatori possono adornare le loro navi con il maestoso design di Wolven Storm, equipaggiare i loro Spettri con l'elegante Guscio di Wolven e cavalcare il Roach-VGH Sparrow, un cenno al fedele cavallo di Geralt, Roach.

Questa entusiasmante collaborazione si affianca alla Stagione dei Desideri di Destiny 2, che può essere vista come un sottile riferimento al primo libro di The Witcher, L'Ultimo Desiderio. L'evento crossover non solo immerge i giocatori in un gameplay emozionante, ma rende anche omaggio all'amata serie fantasy.

Domande frequenti:

D: Come posso acquisire l'emote Barrel Bath?

R: L'emote Barrel Bath può essere ottenuta acquistandola come oggetto esclusivamente Argento utilizzando denaro reale.

D: Ci sono altri oggetti ispirati a Witcher nell'evento crossover?

R: Sì, ci sono tre set di armature, vale a dire Kaer Morhen, Hexer e White Wolf, oltre a tre accessori: la nave Wolven Storm, il guscio Wolven Shell Ghost e il Roach-VGH Sparrow.

D: Quanto costa l'emote Barrel Bath?

R: L'emote ha un prezzo di 1,200 Argento, il che richiede ai giocatori di acquistare il pacchetto da 1,700 Argento.

D: Questo evento crossover è disponibile su tutte le piattaforme?

R: Sì, l'evento crossover è disponibile su tutte le piattaforme su cui è accessibile Destiny 2.

D: Ci saranno più collaborazioni tra Destiny 2 e altri franchise in futuro?

R: Bungie non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo alle future collaborazioni, ma i fan possono aspettarsi contenuti più entusiasmanti in Destiny 2.