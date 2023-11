CD Projekt Red rilascia le versioni Mac aggiornate di The Witcher 1 e 2

CD Projekt Red ha fatto alcuni annunci entusiasmanti per i fan della serie The Witcher. Oltre ad annunciare l'aggiunta di un editor mod completo per The Witcher 3, che consente ai giocatori di creare le proprie missioni e contenuti, lo studio ha anche aggiornato The Witcher 1 e The Witcher 2 per i giocatori Mac per supportare gli ultimi processori Apple Silicon.

Le versioni Mac appena aggiornate di questi classici giochi di ruolo sono ora disponibili su tutte le piattaforme, inclusi App Store, GOG e Steam. L'aggiornamento garantisce che The Witcher 1 e The Witcher 2 possano funzionare senza problemi sull'ultima versione di macOS e sfruttare appieno i nuovi processori della serie M.

In particolare, il supporto aggiornato di macOS presenta un leggero problema. Come risultato dell'aggiornamento, i requisiti minimi per entrambi i giochi sono cambiati, richiedendo ora macOS 11.0 o versione successiva. Ciò significa che le versioni precedenti di macOS, come OS X 10, non sono più supportate. Se utilizzi un Mac più vecchio senza processore Apple Silicon, è consigliabile disattivare gli aggiornamenti automatici per evitare potenziali problemi dopo l'installazione dell'aggiornamento.

Sebbene l'aggiornamento offra esperienze di gioco migliorate per gli utenti Mac, è importante notare che The Witcher 3 non dispone di una versione Mac nativa. Tuttavia, programmi di terze parti come Crossover consentono ai giocatori Mac di godersi il gioco sui propri sistemi.

L'impegno di CD Projekt Red nell'aggiornare e supportare i suoi giochi sulle piattaforme Mac è in linea con gli sforzi di Apple per espandere il supporto dei giochi sui suoi sistemi. Questo aggiornamento non solo migliora l'esperienza di gioco per gli utenti Mac, ma dimostra anche la dedizione dello studio ai suoi fan.

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso giocare alle versioni Mac aggiornate di The Witcher 1 e 2 su versioni precedenti di macOS?

No, le versioni Mac aggiornate di The Witcher 1 e 2 richiedono macOS 11.0 o versioni successive. Non supportano più le versioni precedenti come OS X 10.

2. Dove posso trovare le versioni Mac aggiornate di The Witcher 1 e 2?

Le versioni aggiornate sono disponibili su varie piattaforme, tra cui App Store, GOG e Steam. Puoi scegliere la piattaforma più adatta a te.

3. The Witcher 3 è disponibile per il gioco nativo su Mac?

No, The Witcher 3 non ha una versione nativa per Mac. Tuttavia, programmi come Crossover consentono agli utenti Mac di giocare sui propri sistemi.