Le famiglie a basso reddito e della classe media sperimentano un sorprendente aumento della ricchezza durante la pandemia

Riepilogo: secondo un recente rapporto del Pew Research Center, le famiglie a basso reddito e della classe media hanno visto inaspettatamente il loro patrimonio netto crescere a un ritmo più rapido rispetto alle famiglie a reddito più alto nelle prime fasi della pandemia di Covid-19. Mentre la pandemia ha causato disagi economici e un aumento dei tassi di disoccupazione, la ricchezza mediana delle famiglie a basso reddito è aumentata del 101% tra dicembre 2019 e dicembre 2021, e la classe media ha registrato un aumento del 29%. Al contrario, le famiglie ad alto reddito hanno registrato un aumento del patrimonio netto solo del 15% nello stesso periodo. Una serie di fattori hanno contribuito a questa tendenza, tra cui i pacchetti di aiuti governativi, come i controlli di stimolo e l’aumento dei sussidi di disoccupazione, nonché l’aumento dei prezzi delle case e la ripresa del mercato azionario. Nonostante questi sviluppi positivi, le famiglie più povere continuano ad affrontare sfide finanziarie, con una percentuale significativa ancora indebitata. I guadagni ottenuti durante la pandemia potrebbero non essere sostenibili nel lungo termine, poiché le tendenze economiche cambiano e l’impatto della pandemia evolve.

Le famiglie a basso reddito e della classe media hanno sorpreso gli esperti sperimentando un significativo aumento della ricchezza durante le prime fasi della pandemia di Covid-19. Contrariamente alle aspettative, il rapporto del Pew Research Center ha rivelato che queste famiglie hanno visto il loro patrimonio netto aumentare rispettivamente del 101% e del 29% tra dicembre 2019 e dicembre 2021. Al contrario, le famiglie a reddito più elevato hanno registrato un aumento del patrimonio netto solo del 15% durante il periodo in questione. stesso periodo. Sebbene ci siano stati notevoli guadagni, è importante notare che esiste ancora una significativa disparità di ricchezza tra le diverse fasce di reddito. Le persone ad alto reddito vantavano un patrimonio netto medio di $ 803,400 nel dicembre 2021, mentre le famiglie della classe media e a basso reddito avevano rispettivamente un gruzzolo di $ 204,100 e $ 24,500.

La crescita della ricchezza può essere attribuita a diversi fattori. I pacchetti di aiuti governativi hanno svolto un ruolo cruciale, poiché le famiglie a basso reddito e della classe media hanno ricevuto assistenza finanziaria attraverso assegni di stimolo, maggiori sussidi di disoccupazione e buoni pasto più generosi. Inoltre, l'impennata dei prezzi delle case e i minimi storici dei tassi ipotecari hanno contribuito ad aumentare il patrimonio netto dei proprietari di case, consentendo loro di ridurre le spese mensili. Vale la pena notare che i prezzi delle azioni inizialmente sono diminuiti a causa della pandemia, ma in seguito hanno registrato un aumento significativo.

Nonostante queste tendenze positive, molte famiglie più povere continuano ad affrontare sfide finanziarie. Il ricercatore senior del Pew Research Center, Rakesh Kochhar, sottolinea che i guadagni ottenuti non sono stati sufficienti a liberare completamente gli americani più poveri dal debito. Infatti, la metà di queste famiglie aveva un patrimonio netto pari o inferiore a 500 dollari nel dicembre 2021, rispetto a un patrimonio netto di 0 dollari due anni prima. Il rapporto rivela anche disparità tra gruppi razziali ed etnici. Mentre il patrimonio netto medio delle famiglie nere più povere è migliorato da un valore negativo di $ 10,000 a un valore negativo di $ 4,000 entro la fine del 2021, le famiglie ispaniche più povere avevano ancora un patrimonio netto medio di $ 0 e le famiglie bianche e asiatiche più povere avevano un patrimonio netto medio di $ 4,700 e $ 8,900. rispettivamente.

Non è chiaro se i miglioramenti finanziari osservati durante la pandemia saranno duraturi nel lungo periodo. Con l’evolversi delle condizioni economiche e la fluttuazione dell’impatto della pandemia, le tendenze che hanno sostenuto la creazione di ricchezza tra il 2019 e il 2021 potrebbero invertirsi. Saranno essenziali sforzi continui per affrontare le disparità di ricchezza per garantire che tutti i segmenti della società possano raggiungere il benessere finanziario.