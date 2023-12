Skybound Games cancella The Walking Dead: Betrayal e interrompe lo sviluppo

Con una sorprendente svolta degli eventi, Skybound Games e Other Ocean Interactive hanno annunciato la cancellazione di The Walking Dead: Betrayal, un gioco multiplayer in sviluppo da quasi tre mesi. Il progetto verrà rimosso da Steam all'inizio della prossima settimana e verrà completamente chiuso entro il 15 dicembre.

Nonostante l'entusiasmo iniziale che circondava il gioco, Skybound Games ha ammesso in un post sul blog di non essere in grado di coltivare la vivace comunità di pugnalatori alle spalle che avevano immaginato. La cancellazione rappresenta una delusione per i fan che aspettavano con impazienza l’inganno sociale e gli elementi di sopravvivenza promessi in The Walking Dead: Betrayal.

La rimozione del gioco su Steam dal 1 dicembre sarà accompagnata da aggiornamenti sia su Steam che sul server ufficiale TWD: Betrayal Discord, garantendo che coloro che hanno acquistato il gioco riceveranno un rimborso completo. Questa mossa di Skybound Games è vista come un gesto di buona volontà nei confronti dei giocatori delusi.

The Walking Dead: Betrayal è stato annunciato durante il Comic-Con di San Diego a luglio come un gioco in cui fino a otto sopravvissuti avrebbero respinto i non morti. Offriva ai giocatori la scelta di ingannare i propri compagni sopravvissuti o di lavorare insieme per sopravvivere all'apocalisse. Purtroppo, il gioco non è riuscito a catturare l'attenzione della comunità di gioco come sperato.

Questa cancellazione inaspettata serve a ricordare la natura incerta dello sviluppo del gioco e le sfide affrontate dagli sviluppatori nel creare esperienze coinvolgenti. Sottolinea l'importanza della costruzione della comunità e della soddisfazione dei giocatori per il successo dei giochi multiplayer.

Mentre i fan elaborano la notizia della cancellazione di The Walking Dead: Betrayal, sorgono domande sul futuro di titoli multiplayer simili e se gli sviluppatori saranno in grado di trovare il delicato equilibrio tra inganno e collaborazione tanto desiderato dai giocatori. Solo il tempo dirà se gli sforzi futuri impareranno dai passi falsi di questo progetto sfortunato.