Skybound Games cancella The Walking Dead: Betrayal e offre rimborsi ai giocatori

Skybound Games e Other Ocean Interactive hanno annunciato che cesseranno lo sviluppo di The Walking Dead: Betrayal, un gioco multiplayer online ambientato nel mondo post-apocalittico del popolare franchise. Il gioco, in accesso anticipato da quasi tre mesi, verrà rimosso dalla piattaforma Steam la prossima settimana, con la chiusura completa prevista per il 15 dicembre.

In un post sul blog, Skybound Games ha dichiarato che, nonostante i loro migliori sforzi, non sono stati in grado di coltivare la vivace comunità di pugnalatori alle spalle che avevano originariamente immaginato per il gioco. The Walking Dead: Betrayal mirava a fornire ai giocatori un'esperienza incentrata sull'inganno sociale e sulla sopravvivenza, offrendo la possibilità di formare alleanze o ingannare altri sopravvissuti. Sfortunatamente, il gioco non è riuscito ad attirare il pubblico desiderato.

I giocatori che hanno acquistato The Walking Dead: Betrayal avranno diritto a un rimborso completo, che sarà facilitato sia tramite Steam che dal server ufficiale TWD: Betrayal Discord. Gli sviluppatori hanno assicurato ai fan che gli aggiornamenti riguardanti la procedura di rimborso verranno comunicati tempestivamente.

È sempre deludente quando un gioco non riesce a soddisfare le proprie aspettative, soprattutto quando è ambientato in un franchise amato come The Walking Dead. Tuttavia, è lodevole che Skybound Games si assuma la responsabilità e offra rimborsi ai giocatori interessati. Questa azione riflette il loro impegno nel fornire un'esperienza di gioco di alta qualità e nel mantenere la fiducia della loro base di giocatori.

Mentre The Walking Dead: Betrayal si prepara a dire addio, i fan del franchise non vedranno l'ora di vedere le future offerte di Skybound Games e dei suoi partner. Forse la prossima impresa catturerà l'essenza della serie in un modo che risuonerà sia con i fan nuovi che con quelli esistenti.